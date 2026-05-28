/केवळ विधान परिषद नाही तर महाराष्ट्रात काहीतरी मोठं घडणार? दिल्लीतून संकेत? सलग दुसऱ्या दिवशी...

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या राजकीय निर्णयासंदर्भातील चर्चा दबक्या आवाजात सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यातील तिन्ही मुख्य नेते दुसऱ्या दिवशीही दिल्लीत तळ ठोकून आहेत.
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: सलग दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री म्हणजेच एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार दिल्लीमध्ये आहेत. त्यामुळेच आता हे तिन्ही नेते सलग दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत असल्याने महायुतीमधील तिन्ही घटक पक्षांमध्ये फक्त विधान परिषदेसंदर्भात चर्चा सुरु आहे की पडद्यामागे महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय बदलांची तयारी सुरु आहे का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांबरोबरच उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी दिल्लीमध्ये काल दिवसभर केंद्रीय मंत्र्यांसोबत मॅरेथॉन बैठकांना हजेरी लावली. अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, सी.आर. पाटील यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांसोबत महाराष्ट्रातील या प्रमुख नेत्यांनी चर्चा केली. कांदा, साखर, सहकार, निधी, प्रादेशिक प्रश्नांसोबतच राजकीय समीकरणांवरही चर्चा झाल्याचं सूत्रांकडून सांगितलं जात आहे. उशिरा रात्रीही बैठका सुरूच होत्या. फडणवीस आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन भेटीने वेगळ्या चर्चांनाही उधाण आलं.
महाराष्ट्राचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणही दिल्लीत असून त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे 48 उत्सुक भाजपा उमेदवारांची यादी सादर केली. विधान परिषदेसाठी 11-4-2 फॉर्म्युला जवळपास अंतिम टप्प्यात असल्याची चर्चा आहे. नाशिक आणि संभाजीनगरच्या जागांवर भाजपचा अजूनही जोरदार आग्रह कायम आहे. रायगड-पुणे राष्ट्रवादीकडे, परभणी शिंदे सेनेकडे जाण्याच्या चर्चा आहेत.
विशेष म्हणजे वरवर जरी या बैठका विधान परिषदेसाठीच्या जागावाटपाच्या वाटत असल्या तरी फक्त जागावाटप नव्हे, आगामी राजकीय रणनीतीवरही दिल्ली दरबारात खलबतं सुरु आहेत का? अशी शंकाही घेतली जात आहे. राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये मोठ्या संघटनात्मक फेरबदलांची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुका, मंत्रिमंडळ विस्तार आणि प्रादेशिक समतोलावरही चर्चा या नेत्यांमध्ये झाली का याबद्दलचीही कुजबूज राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
सलग दोन दिवस दिल्लीतील हालचालींमुळे राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. “इतक्या मोठ्या स्तरावरच्या बैठका केवळ विधान परिषदेसाठीच आहेत का?” असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत असतानाच नेमकं या बैठकांमध्ये काय चर्चा झाली याबद्दलची उत्सुकता कायम आहे.