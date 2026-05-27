/दिल्लीतून मोठ्या बातमीची शक्यता! अमित शाहांकडून शिंदे- सुनेत्रा पवारांना धक्का? भावनिक नाही प्रॅक्टीकल निर्णय घेणार?

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीमधील जागावाटपावरुन भारतीय जनता पार्टी आणि मित्रपक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु असतानाच यामध्ये आता अमित शाहांची एन्ट्री झाली आहे.
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषद जागावाटपाचा फॉर्म्युला दिल्लीतील भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी निश्चित केल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजप 12, शिवसेना 4 आणि एनसीपी 1 असं जागावाटप करण्याची दिल्लीतील भाजपा नेत्यांची इच्छा आहे. भाजप आधीपासूनच 12 जागांवर ठाम तर शिवसेनेच्या वाट्याला 4 जागा दिल्या जाणार यावरून एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची माहिती मिळत आहे. भाजपकडून 12 जागांसाठी 48 उमेदवार इच्छुक आहेत. असं असतानाच या जागावाटपाच्या फॉर्म्युलावर चर्चा करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्लीत आहेत. हे तिन्ही नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. अधिकची जागा मिळवण्याचा शिंदेंचा प्रयत्न असेल अशी चर्चा आहे.
महायुतीत अंतिम गाठीभेटींना वेग आला आहे. मंगळवारी फडणवीस आणि शिंदेंचीही बैठक झाली. मात्र त्यानंतर रात्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना झाले. शिंदेंनंतर सुनेत्रा पवार या पार्थ पवारांसहीत दिल्लीला गेल्या. आज मुख्यमंत्री फडणवीसही दिल्लीत आहेत. त्यामुळे आज संध्याकाळी 5 नंतर अमित शाह यांच्यासोबत फडणवीस-शिंदे-सुनेत्रा पवार यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत शिंदे गटाची नाराजी आणि राष्ट्रवादीच्या मागण्यांवर दिल्ली दरबारात तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे जागेवर अजित पवार गटाची भावनिक मागणी कायम मात्र ग्राउंड गणित भाजपच्या बाजूने असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पुणे जागा भाजपकडेच राहण्याची शक्यता अधिक असल्याचं बोललं जात आहे. याच प्रश्नावर अंतिम निर्णय आज अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
महायुतीतील सर्व घटकांना अंतिम फॉर्म्युल्यावर सहमती देण्यासाठी आणि नाराजी किंवा अजून प्रश्न दूर करण्यासाठी अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत समजावलं जाणार असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दिल्लीतील चर्चेनंतर अमित शाह 12 जागा भाजपाकडे ठेवून पुण्यासहीत 11 जागा मिळवून शिंदे तसेच सुनेत्रा पवारांना धक्का देण्याचा मास्टरस्ट्रोक मारणार की झुकतं माप घेणार हे येणारा काळच सांगेल. याचसंदर्भात दिल्लीतून आज नेमकी काय बातमी येते याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
विधान परिषदेसाठी 12 जागांवरून भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु असल्याचं दिसत आहे. भाजपाकडून 48 नावांची चर्चा आहे. दिल्लीतील पक्ष श्रेष्ठींकडून प्रत्येक जागेसाठी 4 नावं मागवण्यात आली आहेत. याच नावांची यादी घेउन रवींद्र चव्हाण दिल्लीत पोहचले आहेत. रवींद्र चव्हाण सकाळी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेणार असून संभाव्य उमेदवारांची यादी निश्चित केली जाईल असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन विधान परिषदेच्या उमेदवारांसंदर्भात चर्चा करतील.