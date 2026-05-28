'शिंदे सरकारमध्ये गुदमरलेत, फडणवीस..', राऊतांचा टोला; एकेरी उल्लेख करत सत्ताधारी म्हणाले, 'राऊत कोणत्या...'

Eknath Shinde Is Suffocating: महाराष्ट्रातील तिन्ही प्रमुख नेते नवी दिल्लीमध्ये असतानाच महाराष्ट्रामधून यासंदर्भात टीका होऊ लागली असतानाच या टीकेमध्ये विरोधकांनी उडी घेतली आहे.
Eknath Shinde Is Suffocating: विधान परिषदेच्या 17 जागांवरुन जागा वाटपाचा तिढा सोडवण्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हे दोन दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून असतानाच या मुद्द्यावरुन आता विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी चर्चा करताना याच मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री शिंदेंना टोला लगावला आहे. शिंदेंवर करण्यात आलेल्या या टीकेला शिंदेंच्या पक्षाबरोबरच भारतीय जनता पार्टीनेही उत्तर दिलं आहे. नेमकं राऊत काय म्हणाले आणि त्यावर भाजपा तसेच शिंदेंच्या पक्षाने काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात...
ऑन विधान परिषदेच्या जागावाटपावरुन सुरु असलेल्या गोंधळावरुन राऊतांनी, "या सरकारमध्ये शिंदे आधीच गुदमरले आहेत. फडणवीस सांगत आहेत मित्र आहेत, पण जे फडणवीसांना जे ओळखतात त्यांना बरोबर माहिती आहे," असा टोला लगावला. पुढे बोलताना, "उद्याची निवडणूक भाजप आणि शिंदे एकत्र लढू शकत नाहीत," असंही राऊत म्हणाले. त्याचप्रमाणे राऊतांनी, "राज्यात प्रादेशिक पक्ष दोन आहेत एक उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आणि दुसरा शरद पवार यांचा पक्ष जे राज्याच्या अस्मितेवर बोलतात. बाकी जे काही चणे फुटाणे गोळा करण्याचे काम करतात," असा टोमणा मारला.
राऊतांनी केलेल्या या टीकेसंदर्भात पत्रकारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. विधान परिषदेच्या जागावाटपावर प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना शिरसाट यांनी, "विधान परिषदेच्या 17 जागा आहे. आपल्याला जागा मिळालंया पाहिजे असं प्रत्येकाला वाटतं. तिढा खूप मोठा आहे असं नाही. आज संध्याकाळपर्यंत तिढा सुटलेला असणार आहे," असा विश्वास व्यक्त केला. "आम्हाला कोणत्या जागा मिळाल्या याबाबत आतापर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही. तीनही पक्षाचे नेते घोषणा करत नाही तोपर्यंत चर्चेला अर्थ नाही. आम्हाला कोणत्या जागा मिळणार यावर शिंदे बोलत आहे. त्यामुळे शिंदे बोलत असतील त्यावर आम्ही बोलणे योग्य नाही," असंही शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं. नेत्यांनी दिल्लीत तळ ठोकल्यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता शिरसाट यांनी, "दिल्लीत तळ ठोकण्याचे कारणं वेगळी आहे. कांदा प्रश्न, जागावाटप इतर मुद्दे आहे. दिल्लीत कोणत्या विषयावर चर्चा झाली यावर मी बोलणार नाही," असं सांगितलं.
संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेवरुन शिरसाट यांनी, "फडणवीस यांना सगळेच ओळखतात. त्यामुळे त्यांना त्यांचे मित्र, शत्रू माहीत आहे. आमचा जिथे जीव गुदमरत होता तिथून आम्ही कसं बाहेर पडलो संजय राऊतांना माहित आहे. संजय राऊत यांचा जीव कुठे आहे तुम्हालाच माहित नाही. राऊत यांचा जीव ना उद्धव ठाकरे आहे ना शरद पवारांकडे आहे," असा टोला लगावला.
प्रादेशिक पक्ष अस्मितेवरुन राऊतांनी व्यक्त केलेल्या मतावरुनही शिरसाटांनी टोला लगावला. "संजय राऊत कोणत्या नशेत बोलतो देव जाणे. दोन हंसो की जोडा बिछाड गया है असं म्हणा. या दोन पक्षाचे अस्तित्व कुठे आहे का? सामान्य लोकांना विचारा हे पक्ष कुठे आहेत. बेस नसलेलं विधान संजय राऊत करत आहे. ठाकरे, पवार यांचा पक्ष बुडवण्यात संजय राऊत यांचा वाटा आहे," असं विधान शिरसाट यांनी केलं.
संजय राऊतांच्या विधानांवर मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी, "महाराष्ट्राच्या विदूषक काय बडबड करतो त्याच्या बद्दल मला बोलायचे नाही," असं उत्तर राऊतांच्या टीकेवर प्रतिक्रिया नोंदवताना दिलं आहे.