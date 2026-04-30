English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
काँग्रेसचा बडा नेता रात्री अचानक 'वर्षा'वर! शिंदेंना भेटला NCP प्रवक्ता; विधान परिषदेला कोण कोणासोबत कळेना

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: ठाकरेंनी अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर महाविकास आघाडीमधील मतभेद चव्हाट्यावर आलेले असतानाच रात्री अचानक भेटीगाठींचे सत्र सुरु झाले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 30, 2026, 06:59 AM IST
रात्रभर बैठकींचं सत्र सुरु होतं (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. भारतीय जनता पार्टीने मंगळवारी रात्री पाच उमेदवारांची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ बुधवारी दुपारच्या सुमारास उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अनपेक्षितपणे अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर केली. मात्र या उमेदवारीमुळे महाविकास आघाडीमध्ये फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत असून रात्री उशीरापर्यंत वेगवेगळ्या नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरु असल्याने या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अगदी वेगळीच समिकरणं पाहायला मिळू शकतात अशी शक्यताही नाकारता येत नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

ठाकरेंनी उमेदवार घोषित केल्यानंतर सायंकाळी शिंदेच्या शिवसेनेची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये विधान परिषदेच्या उमेदवारीसंदर्भात चर्चा झाली. रात्री उशीरापर्यंत ही बैठक चालली. या बैठकीमध्ये उदय सामंत,राहुल शेवाळे, नीलम गोरे, संजय मोरे, शितल म्हात्रे, गुलाबराव पाटील इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. रात्री उशीरा शिवसेनेची बैठक सुरू असताना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गेले. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यात रात्री उशीरा एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.

काँग्रेसचा बडा नेता 'वर्षा' बंगल्यावर

बैठकींचं हे सत्र सुरु असतानाच रात्री अचानक काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. वडेट्टीवार यांनी 'वर्षा' बंगल्यावर जाऊन फडणवीसांची भेट घेतली. विधानपरिषद उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या रात्री ही भेट झाल्याने वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. वडेट्टीवार यांच्याकडे पक्षाचे कोणतेही पद नसल्याने ते पक्षाच्यावतीने निर्णय घेणारे नेते नसून या भेटीमागील खरं कारण समोर आलेलं नाही.

शिवसेनेकडून चर्चा न करता उमेदवार जाहीर?

अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर, "आज शिवसेनेने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने उमेदवारी घोषित केली. आमच्याशी चर्चा केलेली नाही. ते उमेदवारी घोषित करत असतील तर आमच्या पक्षाची सहकार्य करण्याची भूमिका होती. पण वरिष्ठांशी चर्चा केली असताना त्यांनी अशी काहीही चर्चा केली नसल्याची माहिती मिळत आहे. ही जागा सेना लढवत असेल तर पुढच्या राज्यसभेची जागा आम्हाला द्यायला हवी होती. आजच्या उमेदवारीवर आम्ही चर्चा करू आणि अंतिम निर्णय सांगू," अशी प्रतिक्रिया वडेट्टीवारांनी नोंदवली होती. "हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी चर्चा झाली. उमेदवारी द्यायची की नाही हे प्रदेश अध्यक्षांनी ठरवलं असेल तर काँग्रेस उमेदवारी देईल. पवार साहेबांसारखं उद्धव साहेबांना आम्ही पाठिंबा देत होतो पण चर्चेतून मार्ग निघायला हवं. चर्चा न करता नाव घोषित केलं. विधान परिषदेबाबत चर्चा झाली, त्यात उद्धव साहेब उमेदवार असावे अशी भूमिका होती," असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेनं स्पष्ट केली भूमिका

दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी, "मविआ म्हणून दानवेंची उमेदवारी जाहीर केली आहे. कोणाला काही वाटत असेल तर वरिष्ठ त्यांच्याशी बोलूनच घोषणा झाली असेल. कोणाला शंका असेल तर वरिष्ठ बोलून घेतील. उद्या सर्व काही ठीक दिसेल. चर्चा वरिष्ठ पातळीवर होते. त्यामुळे मी बोलू शकत नाही.माविआ उमेदवार दानवेच असतील, उद्धव साहेब निर्णय घेतील," असं उत्तर दिलं. "भाजपने काय करायचं मी सांगू शकत नाही. माझ्या पक्षाचा उमेदवार मवीआचा असेल आणि एकच असेल. कम्युनिकेशन गॅप असेल तर चर्चा होईल," असं अनिल परब म्हणाले.

राष्ट्रवादीकडून या व्यक्तीला उमेदवारी?

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून झिशान सिद्दीकी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी जवळपास निश्चित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पक्षातून अनेक जणांची नावे होती चर्चेत, परंतु मुंबईत पक्षाची ताकद वाढविण्याच्या झिशान सिद्दीकीला उमेदवारी दिली जाईल असं सांगितलं जात आहे. झिशान सिद्दीकी हे विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढले होते, परंतु शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे उमेदवार वरूण सरदेसाई यांनी त्यांचा पराभव केला होता.

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी प्रवक्ता शिंदेंना भेटला

एकीकडे राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीची चर्चा असताना सायंकाळी अचानक अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ठाण्यातील महत्त्वाचे नेते आणि पक्ष प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी 'नंदनवन' या निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट खजगी कामासाठी भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र थेट बंगल्यावर येऊन भेट घेतल्याने चर्चेला उधाण आलं. 

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtra vidhan parishad election 2026maharashtraVidhan Parishad Election 2026Sanjay Rautuddhav thackeray

