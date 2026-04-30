शिंदेंनी 'ती' हूल देताच उद्धव ठाकरे निवडणुकीला उभेच राहिले नाहीत; खासदाराचा दावा, 'शरद पवारांच्या...'

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: उद्धव ठाकरेंची उमेदवारी जाहीर होईल अशी अपेक्षा असतानाच बुधवारी दुपारी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सर्वांनाच धक्का दिला. यावरुनच महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याचं दिसत आहे. यावरुनच आता शिंदे सेनेनं टोला लगावला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 30, 2026, 02:01 PM IST
ठाकरेंच्या शिवसेनेवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस असतानाच महाविकास आघाडीमध्ये उमेदवारीवरुन वादंग सुरु असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. उद्धव ठाकरेंना उमेदवारी दिली तर काँग्रेस आणि शरद पवारांची काँग्रेस बिनविरोध पाठिंबा देण्यासाठी तयार होती. मात्र बुधवारी दुपारी अचानक ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उद्धव ठाकरेंऐवजी अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर केली. मात्र ही उमेदवारी जाहीर करताना आपल्याला विश्वासात घेण्यात आला नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ही उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. असं असतानाच आता महाविकास आघाडीमधील बिघाडीवरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं निशाणा साधला आहे. उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना घाबरुनच निवडणूक लढवली नाही असा दावा करण्यात आला आहे.

उबाठाची बत्तीगुल झाली

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारेंनी कठोर शब्दांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका केली आहे. "आघाडीची बिघाडी तर कधीच झाली. त्यांच्यात कुठे एकमत होतं?" असा सवाल वाघमारेंनी केला आहे. "दानवेंच्या उमेदवारीवरून त्यांच्यातला विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अधिकचा उमेदवार देण्याची हूल दिली. त्यातच उबाठाची बत्तीगुल झाली" असा टोला वाघमारेंनी लागवला आहे. "एकनाथ शिंदे यांनी अधिकचा उमेदवार देण्याची हूल दिल्यानेच निवडणुकीला उभं राहण्याचे धाडस ते (उद्धव ठाकरे) करू शकले नाही. त्यांना पराभवाची भीती वाटली का काय माहिती," असं वाघमारेंनी म्हटलं आहे.

शरद पवारांच्या उमेदवारीसाठीही विनंती करावी लागली

"शरद पवार यांच्या उमेदवारीबाबतीतही सुप्रिया ताईंना प्रत्येकाकडे जाऊन विनंती करावी लागली. आता तर काँग्रेस उघडपणे वेगळा पवित्रा घेताना आम्हाला दिसतेय. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीचे भविष्य कागदावर राहिलं आहे," असं वाघमारेंनी म्हटलं आहे.

भाजपानेही साधला निशाणा

वाघमारेंबरोबरच भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनीही महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. राऊत आणि काँग्रेसवर टीका करताना, विरोधक फक्त स्वप्नरंजन करत असल्याचे बन यांच्याकडून सांगण्यात आले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर देशाचा ठाम विश्वास असल्याचे बन यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. 'महाविकास आघाडी' आणि 'इंडिया' आघाडी ही केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेली ‘कॉमेडी सर्कस’ असल्याचा आरोप बन यांच्याकडून करण्यात आला. दानवे फक्त उबाठा गटाचे उमेदवार असल्याचंही बन यांनी म्हटलं आहे. अंबादास दानवे हे महाविकास आघाडीचे नव्हे, तर केवळ उबाठा गटाचे उमेदवार आहेत. काँग्रेसने स्वतंत्र उमेदवार दिल्यास समीकरणे बदलतील. महायुतीकडून देखील योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल आणि निवडणुकीत अनपेक्षित घडामोडी होऊ शकतात, असं सूचक विधान बन यांनी केलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

