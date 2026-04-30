Vidhan Parishad Election: कोणत्या पक्षाकडून कोण लढणार? BJP चे सर्वाधिक उमेदवार; पाहा उमेदवारांची संपूर्ण यादी

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 Party Wise Candiates List: महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपली आहे. उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी नाकारल्याने महाविकास आघाडीत संभ्रमाचं वातवरण असतानाच अगदी शेवटपर्यंत नाराज काँग्रेस उमेदवार देणार की काय अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. तसेच भारतीय जनता पार्टी आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे अतिरिक्त मतं असल्याने अधिकचा उमेदवार देणार का याबद्दल चर्चा असतानाच अगदी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटच्या काही मिनिटांपर्यंत अंतिम उमेदवार किती असतील याबद्दल संभ्रम कायम होता. पण कोणताही अतिरिक्त उमेदवार सत्ताधारी किंंवा विरोधी पक्षांकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी नऊ उमेदवारांनी अर्ज केल्याने निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हे नऊ उमेदवार कोण आहेत? त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊयात...
भाजपाने सर्व नव्या चेहर्यांना संधी दिली आहे. मराठवाड्यातून सुनिल कर्जतकर यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे तर विदर्भातून संजय भेंडे यांना आमदारकीची संधी दिली गेली आहे. त्याचप्रमाणे भाजपाच्या कोकण प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक यांनाही उमेदवारी जाहीर झाली आहे. प्रादेशिक समतोल राखताना उत्तर महाराष्ट्रामधून विवेक कोल्हे आणि कोकणातून प्रमोद जठार यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून बच्चू कडू यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. प्रहार ही समाजिक संघटना म्हणून कायम राहील असं जाहीर करताना बच्चू कडू यांनी आधी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कालच कडू यांनी चर्चेसाठी आपण तयार असल्याचं सूचक विधान केलं होतं. त्यानंतर आज त्यांनी पक्षप्रवेश करत अर्ज भरला. याचप्रमाणे नुकताच कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या निलम गोऱ्हे यांनाही अगदी शेवटच्या क्षणी अर्ज दाखल करण्याचे आदेश पक्षाने दिले. त्यामुळे त्या शिंदेंच्या पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार ठरल्या आहेत.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून तब्बल 75 जण इच्छूक होते असं पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुनिल तटकरेंनी बुधवारी सांगितलं होतं. बैठकींच्या सत्रानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने झिशान सिद्दीकी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी निश्चित केली आहे. झिशान सिद्दीकी हे विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढले होते, परंतु शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे उमेदवार वरूण सरदेसाई यांनी त्यांचा पराभव केला होता. पक्षातून अनेक जणांची नावे होती चर्चेत, परंतु मुंबईत पक्षाची ताकद वाढविण्याच्या झिशान सिद्दीकीला उमेदवारी देण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडून स्वत: पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरेंच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील अशी अपेक्षा होती. महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील तर आम्ही बिनविरोध पाठिंबा देऊ असं म्हटलं होतं. मात्र अचानक बुधवारी उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेची उमेदवारी अंबादास दानवे यांना जाहीर केली. यावरुन काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने आम्हाला विश्वासात न घेता उमेदवारी जाहीर केल्याचं उघडपणे सांगत बैठकींचं गुऱ्हाळ अगदी शेवटच्या मिनिटांपर्यंत सुरु ठेवला. त्यामुळेच आता महाविकास आघाडीत फूट पडून नवा उमेदवार दिला जातो की काय असं वाटत होतं. पण अखेर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या शिष्टाचाराला यश आलं आणि काँग्रेसने उमेदवार देणार नसल्याचं जाहीर करत दानवेच विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीचे उमेदवार असतील असं जाहीर केलं.