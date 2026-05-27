/फडणवीसांनीच भाकरी फिरवली! शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्याला BJP देणार विधान परिषदेचं तिकीट?

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीआधीच भाजपा शरद पवारांबरोबरच महाविकास आघाडीला मोठा धक्का देण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेसाठी सत्ताधारी महायुतीमध्ये जागांवरुन रस्सीखेच सुरु आहे. भारतीय जनता पार्टीने 12 जागांवर आपण ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं असलं तरी केवळ चार जागा मिळल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत. तर दुसरीकडे पुण्यातील जागेसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि त्यांचा पक्ष आग्रही आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसहीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्लीत असून हे तिन्ही नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांसोबत चर्चा करुन जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करणार आहेत. असं असतानाच दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीकडून 12 जागांवर कोणाला उभं करायचं याबद्दलच्या हलचालीही सुरु झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या संभाव्य नावांमध्ये चक्क शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याचं नाव असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा नेता पुढील काही दिवसांमध्ये भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश करणार असून त्यानंतर त्या नेत्याला उमेदवारी जाहीर होणार आहे. हा शरद पवारांच्या पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
विधान परिषदेसाठी 12 जागांवरून भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु असल्याचं दिसत आहे. भाजपाकडून 48 नावांची चर्चा आहे. दिल्लीतील पक्ष श्रेष्ठींकडून प्रत्येक जागेसाठी 4 नावं मागवण्यात आली आहेत. याच नावांची यादी घेउन रवींद्र चव्हाण दिल्लीत पोहचले आहेत. रवींद्र चव्हाण सकाळी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेणार असून संभाव्य उमेदवारांची यादी निश्चित केली जाईल असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन विधान परिषदेच्या उमेदवारांसंदर्भात चर्चा करतील. या चर्चेमध्ये माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचं नावही संभाव्य यादीत असण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातील नेते असलेले माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे विधान परिषदेच्या निवडणुकीआधी भाजपामध्ये प्रवेश करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन दिवसांत तनपुरे यांच्या संदर्भात मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. तनपुरे यांच्यासह राष्ट्रवादीतील अजून एक बडा नेता भाजपत डेरेदाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तनपुरे हे 30 मे रोजी भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राहुरी पोटनिवडणुकीवेळी ते भाजपकडून तिकीट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्याचे आणि राम शिंदे, रवींद्र चव्हाण यांच्याशी भेटी झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. ते राहुरीमधून उमेदवारी अर्जही भरणार होते. मात्र भाजपाच्या अक्षय कर्डिले यांच्या विरोधात अर्ज न भरता प्राजक्त तनपुरे यांनी माघार घेतली होती.
प्राजक्त तनपुरे हे महाराष्ट्रातील आहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आहेत. ते 2019 ते 2024 दरम्यान आमदार होते. ते 2019 च्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीकडून 1 लाख 97 हजार 392 मतांनी विजयी झाले होते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात प्राजक्त तनपुरे हे राज्यमंत्री होते. त्यांच्याकडे शहरी विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास हे विभाग होते. ते शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे भाचे आहेत.