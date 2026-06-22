/नाशिकमध्ये महायुतीला धक्का, विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील 17 जागांवर कोणाचा बोलबाला? पाहा विजय उमेदवारांची यादी

Vidhan Parishad Election Result 2026 Winner Candidate List : महाराष्ट्रात आज विधानपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. 17 पैकी 6 जागा या मतदानापूर्वी बिनविरोध झाल्या होता. आता उर्वरित जागी झालेल्या मतदानानंतर निकाल समोर आला आहे. विधान परिषदेच्या 11 जागांना निकाल जाहीर झालाय. या निवडणुकीत महायुतीचाच बोलबाला दिसून आलाय. विधान परिषद निवडणुकीत नाशिक वगळता सर्वत्र महायुतीचा बोलबाला दिसून आलाय. विधान परिषदेच्या 17 पैकी 16 जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांचा विजय झालाय. तर नाशिकमध्ये भाजपचे बंडखोर गोकुळ गिते यांचा विजय झालाय.. 17 पैकी 17 विधान परिषदेतील विजयी उमेदवाऱ्यांची यादी जाणून घ्या.
|विधान परिषद (एकूण मतं)
|विजयी उमेदवार (मतं)
|पराभूत उमेदवार (मतं)
|सोलापूर (616)
|राजेंद्र राऊत (भाजप) – 483
|वसंतराव देशमुख (शरद पवार गट) – 118
|जळगाव (630)
|नंदकुमार महाजन (भाजप) – 577
|शरद तायडे (ठाकरे गट) – 5
|सांगली सातारा (895)
|धैर्यशील कदम (भाजप) – 591
|अभयसिंह जगताप (शरद पवार गट) – 295
|नांदेड (452)
|अमर राजूकर (भाजप) -339
|कृष्णा आष्टीकर ( ठाकरे गट) – 84
|भंडारा - गोंदिया (457)
|अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप) – 304
|नरेश ईश्वरकर (मविआ पुरस्कृत) – 152
|अमरावती (451)
|डॉ. प्रविण पोटे (भाजप) – 390
|निलेश विश्वकर्मा (वंचित आघाडी) – 31
|नागपूर (836)
|डॉ. राजीव पोतदार (भाजप) – 682
|अतुल लोंढे ( काँग्रेस) – 130
|धाराशिव-लातूर- बीड (988)
|बसवराज पाटील (भाजप) -845
|महेश देशमुख (काँग्रेस) – 124
|छत्रपती संभाजीनगर (637)
|सुहास शिरसाट (भाजप) – 454
|गणेश लोखंडे (ठाकरे गट) – 134
|परभणी – हिंगोली (466)
|सईद खान (शिवसेना) – 242
|डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरे गट) – 159
|नाशिक (619)
|गोकुळ गिते (अपक्ष) – 357
|नरेंद्र दराडे (शिवसेना) – 248
प्राजक्त तनपुरे (भाजप) – अहिल्यानगर
अरुण लखानी (भाजप) – वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
रविंद्र फाटक (शिवसेना) – ठाणे-पालघर
दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना) – यवतमाळ
विक्रम काकडे (राष्ट्रवादी) – पुणे
अनिकेत तटकरे (राष्ट्रवादी) – रायगड- रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग