/मोठी बातमी! 12-4-1 चा फॉर्म्युला शाहांनी बदलला? अजित पवारांसाठी भाजपाचा त्याग; शिंदे नाराज?

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: मागील दोन दिवसांपासून मुख्यमंत्र्यांसहीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्लीमध्ये जागावाटपावर चर्चा करण्यासाठी पोहोचलेले. मात्र दिल्लीत पोहोचल्यानंतर महाराष्ट्रात निश्चित करण्यात आलेला जागावाटपाचा फॉर्म्युला बदलल्याचं वृत्त आहे.
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणूक होत असून सत्ताधारी महायुतीमध्ये सुरु असलेली जागांसाठींची रस्सीखेच संपल्याचं वृत्त आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्लीत आहेत. या नेत्यांनी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन जागा वाटपावर चर्चा केली. या चर्चेनंतर भारतीय जनता पार्टीने दिवंगत नेते अजित पवारांच्या पक्षाने केलेल्या भावनिक मागणीचा सन्मान केला असून एक जागा सोडण्याची तयारी दर्शवल्याने जागावाटपाचा फॉर्म्युला बदलला आहे. तिन्ही नेते दिल्लीत दाखल होण्याआधी चर्चेत असलेल्या 12-4-1 ऐवजी आता 11-4-2 हा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
अमित शाह, नितीन नबीन यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील तिन्ही नेत्यांच्या सलग बैठका झाल्या. नाशिक आणि संभाजीनगरच्या जागांवर शिवसेनेचा आग्रह आहे. मात्र त्यातील एक जागा तरी भाजपचा माळावी यासाठी जोरदार आग्रह कायम असल्याची माहिती मिळत आहे. दोन्हीपैकी किमान एक जागा भाजपला मिळावी यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न वाटाघाटीमध्ये केला जातोय.
रायगड आणि पुण्याची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाण्याची दाट शक्यता आहे. आधीच्या 12-4-1 फॉर्म्युलामध्ये केवळ रायगडची जागा राष्ट्रवादीसाठी सोडली जाणार होती. मात्र पुणे जागेवर अजित पवार गटाने भावनिक मागणी केले. तरीही ग्राउंडवरील गणित भाजपच्या बाजूने असल्याचं भाजपाचं म्हणणं होतं. पुणे जागा भाजपकडेच राहण्याची शक्यता अधिक असल्याचं बोललं जात होतं. याच प्रश्नावर अंतिम निर्णय अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत झाल्याचं सांगितलं जात आहे. याच बैठकीमध्ये पुण्याची जागा अजित पवारांच्या सन्मानार्थ राष्ट्रवादीला सोडण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे. परभणीची जागा शिंदे गटाच्या शिवसेनेला मिळण्याचे संकेत मिळत आहे. मात्र शिंदेंची अतिरिक्त जागेची किंवा चारपेक्षा अधिक जागांची मागणी भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडूनही मान्य झाली नसल्याची माहिती आहे.
रवींद्र चव्हाण यांनी 48 संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची यादी नितीन नवीन यांच्याकडे सुपूर्द केल्याची माहिती मिळत आहे. रात्री उशिरा मुख्यमंत्री फडणवीस यांची नितीन नवीन यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये 48 पैकी कोणत्या 11 ते 12 जणांना भाजपा उमेदवारी देणार यावर चर्चा झाल्याचे समजते.
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री संपूर्ण रात्र दिल्लीमध्येच होते. सकाळीही काही महत्त्वाच्या बैठकी झाल्याची माहिती मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दुपारी नांदेड दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहेत. शिंदे दुपारी महाराष्ट्रात परतणार असले तरी मुख्यमंत्री फडणवीस अद्याप दिल्लीमध्येच असून सुनेत्रा पवारसुद्धा दिल्लीतच आहेत. आता या जागावाटपाची अधिकृत घोषणा कधी होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ठाणे, नाशिक, यवतमाळ, परभणी.
रायगड-रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग, पुणे.
नागपूर, वर्धा - चंद्रपूर - गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर - जालना, सातारा - सांगली, जळगाव, नांदेड, भंडारा - गोंदिया, अमरावती, लातूर - धाराशीव - बीड, सोलापूर, अहिल्यानगर.