Vidhan Parishad Election: उद्धव यांच्या उमेदवारीला पक्षातूनच चॅलेंज? रश्मी, आदित्य, राऊतांकडे 'या' चौघांची फिल्डींग?

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: महाविकास आघाडीत विधानपरिषदेच्या एकमेव जागेसाठी 'मातोश्री'वर जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर सहमती असेल तर काँग्रेसने अनुकूलता दर्शवली असतांनाही ठाकरेंच्या शिवसेनेतील इच्छूक प्रयत्नशील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सुषमा अंधारे यांनी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे गळ घातल्याची माहिती, तर वैभव नाईक आणि अंबादास दानवे यांनी संजय राऊतांमार्फत मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. तसेच सचिव सुरज चव्हाण यांच्या नावासाठी आदित्य ठाकरे आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःची उमेदवारीबाबत अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नसल्यानं इतर इच्छूकांनी त्यांच्या परीने 'मातोश्री'वर वशिला लावण्यासाठी कसरत सुरु केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मात्र उद्धव ठाकरेंनीच विधान परिषदेवर जावं यासाठी अनिल देसाई आणि मिलिंद नार्वेकर यांचा आग्रह आहे. उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल करायला सुरुवात होणार, अद्यापही महायुती किंवा मविआचा उमेदवार गुलदस्त्यात असल्याने या एकमेव जागेवरुन कोण निवडणूक लढवणार हे पहावं लागणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने 16 एप्रिल 2026 रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी (आमदारांकडून निवड) द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या 9 सदस्यांचा कार्यकाळ 13 मे 2026 रोजी संपत आहे. अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल आहे. 2 मे रोजी अर्जांची छाननी केली जाणार असून अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख 4 मे ची आहे. 12 मे रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 दरम्यान मतदान पार पडणार असून त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता निकाल लागणार आहे. 13 मे रोजी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून केली जाईल. विधानसभेतील 288 आमदार मतदान करतील. उमेदवार संख्येवर ही निवडणूक बिनविरोध किंवा मतदान महत्त्वाचं ठरणार हे ठरणार आहे. यात सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट पद्धत वापरली जाते. एका उमेदवारासाठी कोटा सुमारे 28 मतं लागतात.
भाजप + शिवसेना (एकनाथ शिंदे) + राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्या आमदारांची संख्या 230 ते 235 दरम्यान असून या संख्येनुसार त्यांच्या संभाव्य जागांची संख्या आठ इतकी आहे. त्यातही पाच जागा भाजपा लढवणार असून दोन जागांवर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि एक जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळेल असं सांगितलं जात आहे.