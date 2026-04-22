Vidhan Parishad Election: उद्धव यांच्या उमेदवारीला पक्षातूनच चॅलेंज? रश्मी, आदित्य, राऊतांकडे 'या' चौघांची फिल्डींग?

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: 12 मे रोजी होणार असलेल्या या निवडणुकीमध्ये उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिलची आहे. मात्र महाविकास आघाडीकडून कोण लढणार आहे?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 22, 2026, 01:21 PM IST
मातोश्रीवर जोरदार खलबतं (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: महाविकास आघाडीत विधानपरिषदेच्या एकमेव जागेसाठी 'मातोश्री'वर जोरदार लॉबिंग सुरु आहे.  उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर सहमती असेल तर काँग्रेसने अनुकूलता दर्शवली असतांनाही ठाकरेंच्या शिवसेनेतील इच्छूक प्रयत्नशील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

राऊतांमार्फत दोघांची बोलणी, आदित्य ठाकरेंकडून वेगळाच उमेदवार?

सुषमा अंधारे यांनी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे गळ घातल्याची माहिती, तर वैभव नाईक आणि अंबादास दानवे यांनी संजय राऊतांमार्फत मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. तसेच सचिव सुरज चव्हाण यांच्या नावासाठी आदित्य ठाकरे आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःची उमेदवारीबाबत अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नसल्यानं इतर इच्छूकांनी त्यांच्या परीने 'मातोश्री'वर वशिला लावण्यासाठी कसरत सुरु केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

दोन व्यक्ती उद्धव ठाकरेंसाठी आग्रही

मात्र उद्धव ठाकरेंनीच विधान परिषदेवर जावं यासाठी अनिल देसाई आणि मिलिंद नार्वेकर यांचा आग्रह आहे. उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल करायला सुरुवात होणार, अद्यापही महायुती किंवा मविआचा उमेदवार गुलदस्त्यात असल्याने या एकमेव जागेवरुन कोण निवडणूक लढवणार हे पहावं लागणार आहे. 

कधी आणि कशी होणार निवडणूक?

भारत निवडणूक आयोगाने 16 एप्रिल 2026 रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी (आमदारांकडून निवड) द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या 9 सदस्यांचा कार्यकाळ 13 मे 2026 रोजी संपत आहे. अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल आहे. 2 मे रोजी अर्जांची छाननी केली जाणार असून अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख 4 मे ची आहे. 12 मे रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 दरम्यान मतदान पार पडणार असून त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता निकाल लागणार आहे. 13 मे रोजी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून केली जाईल. विधानसभेतील 288 आमदार मतदान करतील. उमेदवार संख्येवर ही निवडणूक बिनविरोध किंवा मतदान महत्त्वाचं ठरणार हे ठरणार आहे. यात सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट पद्धत वापरली जाते. एका उमेदवारासाठी कोटा सुमारे 28 मतं लागतात. 

कोणाची किती ताकद?

भाजप + शिवसेना (एकनाथ शिंदे) + राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्या आमदारांची संख्या 230 ते 235 दरम्यान असून या संख्येनुसार त्यांच्या संभाव्य जागांची संख्या आठ इतकी आहे. त्यातही पाच जागा भाजपा लढवणार असून दोन जागांवर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि एक जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळेल असं सांगितलं जात आहे. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

