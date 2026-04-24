विधान परिषदेसाठी रश्मी ठाकरेंना संधी का नाही? उद्धव ठाकरेंनी कोणी विचारला हा प्रश्न

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: नारीशक्तीवरुन उद्धव ठाकरेंची शिवसेना दुहेरी भूमिका घेत असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीनं केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षावर निशाणा साधताना भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी थेट रश्मी ठाकरेंना महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी का दिली जात नाही असा सवाल केला आहे. "नारीशक्तीच्या गप्पा आणि घरात अन्याय," असं म्हणत त्यांनी राऊतांवर दुहेरी भूमिकेचा आरोप केला आहे. बन यांनी उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळातील कामगिरीवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.
“रश्मीताईंना संधी का नाही?” असा थेट सवाल बन यांनी राऊतांना केला. नारीशक्ती वंदन विधेयकावर विरोध करणाऱ्या उबाठा आणि काँग्रेसवर टीका करताना बन यांनी महिलांच्या सन्मानाच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केले. “देशात महिला पंतप्रधान का नाही?” असा सवाल करणाऱ्यांनी आधी आपल्या पक्षात रश्मी ठाकरे यांना नेतृत्वाची संधी दिली का? असा थेट प्रश्न बन यांच्याकडून विचारण्यात आला आहे. "2019 मध्ये सत्ता असताना किंवा आजही पक्षात महिलांना नेतृत्व देण्याची तयारी आहे का, यावर उबाठा गट मौन बाळगलं आहे," अशी टीकाही बन यांनी केली आहे.
पाटकर प्रकरणावरून राऊतांवर निशाणा साधताना पुस्तक थांबवण्यासाठी धमक्या का दिल्या जात आहेत असा सवाल बन यांनी विचारला आहे. महिला सन्मानाच्या गप्पा आणि धमक्यांची राजकारण, हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दुहेरी चेहरा असल्याचं बन यांनी म्हटलं आहे. पाटकर ताईंना पुस्तक प्रकाशित करू नये म्हणून धमक्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप बन यांच्याकडून करण्यात आला आहे. "एका बाजूला महिला सन्मानाच्या घोषणा आणि दुसऱ्या बाजूला महिलांना दडपण्याचे प्रयत्न, ही विरोधाभासी भूमिका असल्याचे बन यांनी म्हटले आहे. राज्यात सरकार सक्षम असून कोणत्याही महिलेला त्रास होऊ दिला जाणार नाही, असा विश्वासही बन यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद कार्यकाळावर प्रश्न उपस्थित करताना बन यांनी, "ठाकरेंनी एकही ठोस मुद्दा सभागृहात मांडला का? असा सवाल केला. मुख्यमंत्री असताना आणि आमदार असताना त्यांनी जनतेचे प्रश्न मांडले का, याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी बन यांच्याकडून करण्यात आली. तसेच त्यांच्या सतत बदलणाऱ्या भूमिकांवरही बन यांच्याकडून टीका करण्यात आली.