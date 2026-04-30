CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
सुनेत्रा पवारांकडून धक्कातंत्र... 75 नावांमधून विधान परिषदेवर अगदीच अनपेक्षित उमेदवार; कारणही तसं खास

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 NCP Candidate: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून उमेदवाराची घोषणा करण्यात आली असून 75 उमेदवारांमधून हे नाव निश्चित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 30, 2026, 10:40 AM IST
सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 NCP Candidate: विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. असं असतानाच इतर अनेक पक्षांप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उमेदवारीसाठी मोठी चुरस असतानाच पक्षाने आपली उमेदवारी जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या पाहता त्यांना एकच जागा लढवता येणार आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरेंनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पक्षातील इच्छूक 75 आहेत, असं म्हटलं होतं. आता याच 75 इच्छूकांमधून एक नाव निश्चित करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण?

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नेतृत्व करत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून झिशान सिद्दीकी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. पक्षातून अनेक जणांची नावे होती चर्चेत, परंतु मुंबईत पक्षाची ताकद वाढविण्याच्या झिशान सिद्दीकीला उमेदवारी देण्यात आली आहे. झिशान सिद्दीकी हे विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढले होते, परंतु शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे उमेदवार वरूण सरदेसाई यांनी त्यांचा पराभव केला होता.

वडिलांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी

झिशान सिद्धकी हे आधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये होते आणि मुंबई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांनी अधिकृतपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते महाराष्ट्राचे माजी मंत्री स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाली, त्यानंतर झिशान सिद्दीकी यांनी आपल्या वडिलांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी जिशान यांच्या खांद्यावर आहे.

या नावांचीही होती चर्चा

विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची पक्षांतर्गत बैठक मंगळवारी रात्री उशीरा पार पडली. या बैठकीमध्ये विविध नावांवर चर्चा झाली. चर्चा झालेल्या नावांमध्ये राजेंद्र जैन, सुरेश बिराजदार, उमेश पाटील, जिशान सिद्धकी यांचा समावेश होता. या बैठकीमध्ये माजी खासदार संजय काकडे यांचे चिरंजीव विक्रम काकडेही उपस्थित होते. विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीला पक्षात सध्या प्रचंड विरोध होत असल्यामुळे त्यांच्या नावासहीत अन्य नावांबाबत देखील बैठकीत खल झाला होता.

विद्यमान आमदार नाराज

राष्ट्रवादीकडून केवळ एकाच उमेदवाराची निवड होणार असल्याने उर्वरित इच्छुकांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता कार्यकाळ संपत असलेले राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केली आहे. उमेदवारीबाबत बोलताना मिटकरी म्हणाले की, अद्याप पक्षाकडून कोणताही अधिकृत फोन आलेला नाही. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबतही कोणतीही सूचना मिळालेली नाही. मी माझ्या पद्धतीने अर्ज आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत, मात्र अद्याप कोणताही निरोप मिळालेला नसल्यामुळे सध्या मी निवांत आहे, असे त्यांनी सांगितलेय  यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संघर्षात मी सुरुवातीपासून सोबत आहे आणि कितीही मोठी किंमत मोजावी लागली तरी शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन, असंही मिटकरींनी म्हटलं.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

