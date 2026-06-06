ठाकरेंचा घात करणाऱ्या उमेदवाराचा लवकरच भाजपा प्रवेश? फडणवीस म्हणाले, 'ते आम्हाला परके नाहीत, काही...'

Devendra Fadnavis On Bal Mane Re Entry In BJP: रायगड-रत्नागिरी मतदारसंघातून विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेणाऱ्या बाळ मानेंविरोधात विरोधकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. बाळ मानेंनी 25 कोटी रुपये घेऊन माघार घेतल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. दुसरीकडे माने यांनी हा आरोप सिद्ध करुन दाखवावा असं आव्हान केलं आहे. असं असतानाच आता माने पुन्हा स्वगृही म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता मानली जात आहे. गुरुवारी अर्ज मागे घेण्यात आल्यानंतर या माघारीवरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु असतानाच मानेंना पुन्हा भाजपामध्ये प्रवेश देणार का यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सूचक विधान केलं आहे.
शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधत नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. या सोहळ्यानंतर फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. "आज स्वराज्याला छत्रपती मिळाले मला आनंद आहे या दिवशी सगळ्या जगाणे हिंदवी स्वराज्य मान्य केलं. तोच आजचा दिवस आहे. छत्रपती शिवरायांचा 20 फुटी पुतळ्याचे अनावरण नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळावर झाले. मागच्या वेळी आलो तेव्हा बोललो होतो, महाराजांचा पुतळा स्वराज्याच्या राजधानीत झाला पाहिजे. केवळ आठ महिन्यात हा पुतळा तयार झाला त्याचं अनावरण केलं. प्रत्येकजण यातून ऊर्जा प्राप्त करेल," असं फडणवीस म्हणाले.
यानंतर पत्रकारांनी फडणवीसांना बाळ मानेंना भाजपामध्ये प्रवेश देण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर फडणवीसांनी सूचक विधान केलं. कोणाला पक्षात प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही हे अधिकार आमच्या पक्षामध्ये प्रदेशाध्यक्षांना असतात, असं फडणवीस म्हणाले. या विधानासहीत त्यांनी बाळ मानेंच्या पक्षप्रवेशाचा चेंडू प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांच्या कोर्टात ढकलला आहे. "भाजपामध्ये अध्यक्षांचे निर्णय अंतिम असतात. बाळ माने आम्हाला परके नाहीत. बाळ माने भाजपामध्येच तयार झालेत काही कारणाने ते पक्ष सोडून गेले. यासंदर्भात निर्णय मुख्यमंत्री करत नाहीत. या संदर्भातील प्रदेशअध्यक्ष करतात. ते जो निर्णय घेतील त्याला माझा पाठिंबा असेल," असं फडणवीस म्हणाले.
"नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नवं दिलं पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. यासंदर्भात आम्ही कारवाई पूर्ण केली आहे. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे आम्ही पाठपुरावा करुन हे नामकरण करुन घेऊ," असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.