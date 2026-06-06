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₹25 कोटी अन् 5 शब्दांचं Whatsapp Status... कोकणातील राजकीय संघर्षात ट्विस्ट? बाळ मानेंच्या स्टेटसमध्ये आहे काय?

Bal Mane Whatsapp Status: रत्नागिरी-रायगडमधून महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतर शेवटच्या क्षणी निवडणुकीतून माघार घेणाऱ्या बाळ मानेंवर गंभीर आरोप करण्यात आल्याने त्यांचं स्टेटस चर्चेत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 06, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:02 PM IST
₹25 कोटी अन् 5 शब्दांचं Whatsapp Status... कोकणातील राजकीय संघर्षात ट्विस्ट? बाळ मानेंच्या स्टेटसमध्ये आहे काय?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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