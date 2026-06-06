/₹25 कोटी अन् 5 शब्दांचं Whatsapp Status... कोकणातील राजकीय संघर्षात ट्विस्ट? बाळ मानेंच्या स्टेटसमध्ये आहे काय?

Bal Mane Whatsapp Status: विधान परिषदेच्या निवडणुकींसाठी महाविकास आघाडीकडून रायगड-रत्नागिरीमधून अर्ज दाखल केलेले महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाळ मानेंनी अचानक माघार घेतल्याने आता त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊ यांनी बाळ मानेंनी तब्बल 25 कोटी रुपये माघार घेतल्याचा आरोप केला आहे. तर बाळ मानेंनी यावर प्रतिक्रिया नोंदवताना आरोप सिद्ध करुन दाखवण्याचं आव्हान केलं आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी बाळ मानेंनी नितेश राणेंसोबत जाऊन अर्ज मागे घेतल्यानंतर त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली असून आता भाजपा त्यांना पक्षात घेणार का याबद्दल चर्चा सुरु असतानाच त्यांनी व्हॉट्सअपवर ठेवलेल्या स्टेटसची चांगलीच चर्चा होताना दिसतेय.
बाळा मानेंना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी देण्यात आलेल्या 25 कोटींपैकी 15 कोटी रुपये मुंबईच्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घेतल्याचा आरोप करण्यात आलाय. हे आरोप बाळ मानेंनी फेटाळून लावलेत. विजय मिळेल अशी परिस्थिती नसल्याने ऐनवेळी आपण वरिष्ठांना सांगून आपण माघार घेतल्याचा दावा बाळ मानेंनी केलाय. मात्र हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षातील नेत्यांना हा दावा मान्य नाही. विनायक राऊतांनी बाळ मानेंवर बोचरी टीका केली. "बाळ माने हे 'स्वार्थी' असल्याची त्यांची ख्याती आहे. 20 कोटी रुपयांचा बकरा झाला," असा टोला विनायक राऊतांनी लगावला. "उद्धव ठाकरे अडीच वाजेपर्यंत थांबले, पण बाळ मानेंनी पक्षाशी बेईमानी केली. बाळ मानेंनी दुसऱ्याला संधी मिळू नये म्हणून उमेदवारी मागे घेतली," असा दावा विनायक राऊतांनी बाळा मानेंवर निशाणा साधताना केला.
बाळा मानेंनीही विनायक राऊतांना उत्तर देताना त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. "विनायक राऊत उद्धव ठाकरेंना फसवत आहेत. ते शिंदे गटासाठी काम करतात. शिंदे सेनेतील नेत्यांकडून दर महिन्याला 'रीचार्ज' (लाच) घेतात. कोकणात त्यांनी शिवसेनेची वाट लावली," असं बाळा माने म्हणाले. या आरोप प्रत्यारोपादरम्यान बाळ मानेंनी आता त्यांच्या व्हॉट्सअपला एक पाच शब्दांचं सूचक स्टेटस ठेवलं आहे. "काळ... खूप मोठा शिक्षक आहे," असा मजकूर असलेलं स्टेटस बाळ मानेंनी आपल्या व्हॉट्सअपला ठेवलं आहे. त्यांचा इशारा कोणाच्या दिशेने आहे याबद्दल आता चर्चेला उधाण आलं असून या व्हॉट्सअप स्टेटसचा स्क्रीनशॉट कोकणच्या राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चेचा विषय ठरतोय.
बाळ माने हे भाजपामध्ये जाण्याची इच्छूक असले तरी भाजपाकडून त्यांचं स्वागत होण्याची शक्यता सध्या तरी कमी दिसत आहे. त्यामुळे आता बाळा मानेंचं पुढचं राजकीय भविष्य काय हे चित्र स्पष्ट नसलं तरी आगामी काळात हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.