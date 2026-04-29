  Vidhan Parishad Election 2026: मविआचं धक्का तंत्र? ठाकरे नाही तर उमेदवार कोण? राऊत म्हणाले, आमची इच्छा का...

Vidhan Parishad Election 2026: 'मविआ'चं धक्का तंत्र? ठाकरे नाही तर उमेदवार कोण? राऊत म्हणाले, 'आमची इच्छा का...'

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये माहविकास आघाडीकडून कोण उमेदवारी अर्ज दाखल करणार याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे. असं असतानाच राऊतांनी एक सूचक विधान केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 11:25 AM IST
संजय राऊतांचं सूचक विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज करायला उद्याचा शेवटचा दिवस शिल्लक असून भारतीय जनता पार्टी वगळता कोणत्याही पक्षाने आपला अधिकृत उमेदवार जाहीर केलेला नाही. असं असतानाच महाविकास आघाडीकडून कोण निवडणूक लढणार याबद्दलचा संभ्रम कायम असतानाच यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी सूचक विधान केलं आहे. महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असेल असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता राऊतांनी नेमकं काय उत्तर दिलं ते काय म्हणाले जाणून घेऊयात...

राऊत आज पुण्यात का?

संजय राऊत हे पुणे दौऱ्यावर असून या दौऱ्याचं कारण त्यांनी सांगितलं आहे. "आमचे एकमेव नागसेवक आज इथे आहेत. आज त्यांच्या पक्ष कार्यालयच उद्घाटन करत आहोत. आता अनेक वर्ष निवडणुका नाहीत. पक्ष बांधणी करत आहोत. एकच नगरसेवक आहे पण ठीक आहे," असं राऊत म्हणाले. 

निवडणुकीत दहशतवाद वापरला जातोय

"कुठल्या परिस्थितीत राज्यात निवडणुका झाल्यात आणि होत आहेत," असं म्हणत राऊत यांनी निवडणूक प्रकियेवरच शंका उपस्थित केली.  "ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवासाठी अडीच लखांची फौज नेण्यात आली. साम-दाम-दंड-भेदचा वापर केला जात आहे. निवडणुकीत दहशतवाद वापरला जात आहे. निवडणूक आयोग दहशतवादाचा उपयोग करत आहे. नरेंद्र मोदींना याची काय गरज? नरेंद्र मोदी जगाचे नेते आहेत त्यांना अशी गरज का भासत आहे? उद्या अंतराळात राजकारण झालं तर मोदी तिकडचे नेते होतील. अमित शहा सोबत आहेत. लोकांना धमक्या देऊन निवडणुका जिंकण्याची वेळ येत आहे याचा अर्थ त्यांना त्यांचा पराभव दिसत आहे," असा टोला राऊत यांनी भाजपावर निशाणा साधताना लगावला.

महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण? 

विधानपरिषद निवडणुकीसंदर्भात बोलताना संजय राऊतांनी, "आमचा एकच उमेदवार आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता कळेल की कोण अर्ज भरत आहे. पायरीवर गेल्यावर कळेल," असं सूचक विधान केलं. पुढे उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवारीसंदर्भात बोलताना, "आमची इच्छा का नसावी की उद्धव ठाकरेंनी अर्ज भरावा? उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेत जावं ही आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे," असं राऊत म्हणाले.

पत्राचाळ प्रकरणी ज्यांनी पैसे खाल्ले ते सगळे...

पत्राचाळ प्रकरणावरुन होणाऱ्या आरोपांवरुन राऊतांनी निशाणा साधताना, "पत्राचाळ प्रकरणी ज्यांनी पैसे खाल्ले ते सगळे शिंदेंच्या पक्षात आणि भाजपमध्ये गेले आहेत. कोर्टाने सगळं सांगितलं आहे," असं म्हटलं. 

बच्चू कडूंना शिंदेनी दिलेल्या ऑफरवर काय म्हणाले?

बच्चू कडू यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेची ऑफर दिल्याच्या प्रश्नावर बोलताना राऊतांनी, "पक्ष विलनीकरण करणार असतील तर बच्चू कडूंना विचारा. आप पक्ष फुटला नाही. दहशतवादाचा वापर करून लोकांवरती दबाव आणला. हा डरपोकपणा आहे. बच्चू कडू प्रामाणिक नेते आहेत त्यांच्यावर कुठला दबाव आहे ते माहिती नाही," असं उत्तर दिलं. 

शरद पवार सोबत की वेगळा विचार?

"शरद पवार साहेब आणि त्यांचा पक्ष महाविकासआघाडी सोबत आहेत आणि ते कायम राहतील," असा विश्वासही राऊतांनी व्यक्त केला. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

