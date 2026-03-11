Baramati Bypoll 2026: बारामतीत एकूण मतदार किती? निवडणूक आयोगाने यादीच केली जारी

Maharashtra Baramati Bypoll Election 2026: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्रातील बारामती (201) विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात आकस्मिक निधन झाल्याने आता या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. या पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने 1 जानेवारी 2026 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करून अंतिम मतदार यादी आज 10 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या अंतिम यादीनुसार बारामती मतदारसंघातील एकूण मतदारांची संख्या 3 लाख 83 हजार 767 इतकी झाली आहे. नवी दिल्लीमध्ये मुख्य कार्यालय असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाने 6 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या पत्रानुसार बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर 9 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात आल्या. प्राप्त अर्जांची छाननी करून आवश्यक ती दुरुस्ती केल्यानंतर अंतिम मतदार यादी 10 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अंतिम मतदार यादीत पुरुष मतदारांची संख्या 1 लाख 93 हजार 496, महिला मतदारांची संख्या 1 लाख 90 हजार 271, तर इतर मतदारांची संख्या 24 असून एकूण मतदारसंख्या 3 लाख 83 हजार 767 इतकी आहे. यापूर्वी 20 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीत एकूण मतदारसंख्या 3 लाख 60 हजार 608 इतकी होती. त्यानंतर 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत एकूण मतदारसंख्या 3 लाख 88 हजार 371 इतकी नोंदविण्यात आली होती.
सदर अंतिम मतदार यादी सर्व नागरिक व राजकीय पक्षांसाठी पाहण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आली असून यासंदर्भात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मधील तरतुदीनुसार अपील करण्याची तरतूद आहे. संबंधित अपील जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे यांच्याकडे 15 दिवसांच्या आत दाखल करता येईल, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर यांनी दिली.
अजित पवारांच्या जागी बारामतीमधून कोणाला संधी दिली जाणार याबद्दल चर्चा सुरु असतानाच या ठिकाणाहून सुनेत्रा पवारांनाच तिकीट दिलं जाईल असं सांगितलं जात आहे. सुनेत्रा पवार यांना बिनविरोधा निवडूण आणण्यासाठी यापूर्वीच शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आवाहन केलं आहे. सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर उपमुख्यमंत्रिपदासोबतच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारीही स्वीकारली आहे.