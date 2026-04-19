राज्यावर दुहेरी संकट: वाढत्या उन्हाच्या तडाख्यासोबतच अवकाळी पावसाची शक्यता!

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रातील हवामानात असणारा गोंधळ सामान्यांच्या थेट जीवनावर परिणाम करत आहे. राज्यातील सहा जिल्ह्यांना हवामान विभागाने यलो अलर्ट जाहीर केले असून पावसासह मेघगर्जनेचा इशारा दिला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 19, 2026, 08:20 AM IST
AI Photo

 प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान वाढल्यामुळे 'अल निनो'ची स्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होऊन तापमानात मोठी वाढ होते. याउलट, समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान कमी झाल्यास 'ला निना'चा प्रभाव दिसून येतो. यामुळे कडाक्याची थंडी आणि अधिक पावसाची स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण सतत बदलताना दिसत आहे. हवामान विभागाने रत्नागिरी, धाराशिव, सोलापूर, नांदेड, परभणी आणि सातारा जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. काही भागांत हलक्या सरींसह मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

 राज्यावर तयार झालेल्या प्रति-चक्रवातीय स्थितीमुळे हवेचा दाब वाढतो आणि आकाश निरभ्र राहते, ज्यामुळे थेट सूर्यप्रकाशामुळे तापमान 40°C ते 45°C च्या पार जाते. ट्रफ लाईन (Trough Line) दक्षिण भारताकडून येणाऱ्या ट्रफ लाईनमुळे आणि बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे अचानक ढगाळ हवामान होऊन अवकाळी पाऊस आणि वादळी वारे वाहतात.  राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे प्रामुख्याने घाट परिसरात खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये 19 ते 22 एप्रिलदरम्यान दुपारनंतर काही प्रमाणात आभाळी हवामान आणि मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या कालावधीत विजांचा कडकडाट, तसेच काही ठिकाणी गारपीट होण्याचा अंदाजही आहे.

रविवारी पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट परिसर; तसेच उत्तर खान्देश आणि दक्षिण मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली. त्यानंतर 20 आणि 21 एप्रिल रोजी पावसाच्या क्षेत्रात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे पश्चिम आणि महाराष्ट्रासह मराठवाडा विदर्भातदेखील काही प्रमाणात वादळी पाऊस पडेल. मात्र, 22 तारखेला वादळी पावसाच्या क्षेत्रात आणि तीव्रतेत घट होण्याचा अंदाज आहे.राज्यात वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

राज्यात तापमानानंतर आता अवकाळी पाऊस व गारपिटीचे संकट उभे राहिले आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही दिवस ठिकठिकाणी पावसाची चिन्हे असून, काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे मुंबईकर हैराण झाले आहेत. मुंबईत शुक्रवारी 33.1 अंश सेल्सियस इतके तापमात होते. शनिवारी यात एक अंशाची वाढ होऊन मुंबईत 34.3 एवढे कमाल तापमान नोंदविण्यात आले. शनिवारी राज्यात सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद अमरावती येथे ४४.४ अंश सेल्सियस एवढी झाली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

