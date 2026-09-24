/अर्णब चक्रीवादळाचा धोका, हवामान विभागाने दिला धडकी भरवणारा अलर्ट, महाराष्ट्रातील या 12 जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा

देशातून मान्सून परतण्यास अवघे काही दिवसच शिल्लक आहेत. असं असतानाच हवामान विभागाने धडकी भरवणारा अलर्ट दिला आहे. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानंतर आज 24 सप्टेंबर रोजी देशातील 17 राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावेळी 70 ते 75 किमी वेगाने वारे वाहणार आहेत. इतकंच नव्हे तर पूर्व भारतात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस होणार आहे. डोंगराळ प्रदेशात भूस्खलन होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच, मच्छिमारांना खोल समुद्रात न जाण्याचं अवाहन केलं आहे.
बंगालच्या खाडीत हवामान बदलणार आहे. बंगालच्या उपसागरात अर्नब चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळं 24 सप्टेंबर रोजी ओडिशा आणि दक्षिण छत्तीसगडमध्ये मुसळधार पाऊस होणार आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळं विदर्भ, मराठवाड्यात पाऊस जोर धरणार आहे. वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, नागपूर,चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हिंगोली, नांदेड, वर्धा, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. जालना बीड, धाराशिव येथे वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित विदर्भ, मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात मागील काही दिवसांपासून उन्हाच्या झळा वाढत असून नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत मुंबईतील कमाल तापमानात २ अशांनी वाढ झाली आहे. शहरात अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी बरसत असल्या तरीही जोरदार पावसाचा अभाव आहे. पुढील तीन दिवस शहरात आणि उपनगरात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.