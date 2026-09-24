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अर्णब चक्रीवादळाचा धोका, हवामान विभागाने दिला धडकी भरवणारा अलर्ट, महाराष्ट्रातील या 12 जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा

अर्णब चक्रीवादळाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, हवामान विभागाने आणखी एक संकट वाढवणारा इशारा जारी केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:37 AM IST
अर्णब चक्रीवादळाचा धोका, हवामान विभागाने दिला धडकी भरवणारा अलर्ट, महाराष्ट्रातील या 12 जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा
Image Credit: maharashtra weather 24 september 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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