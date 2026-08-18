महाराष्ट्रातील हवामानात बदल? आज 'या' 6 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस कोसळणार

महाराष्ट्रात पावसाचा जोर ओसरला असून काही जिल्ह्यांमध्येच पावसाची हलकी बरसात दिसून येते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर तसंच मराठवाड्यातील जालना, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तर, मुंबईत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे.
मुंबईत हलक्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. 17 ते 21 ऑगस्ट या काळात हवामानात कोणताही मोठा बदल होणार नाही, असंही हवामान विभागाने स्पष्ट केलं आहे. मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबच्या फिरोजपूरपासून मुझफ्फराबाद, पाटना, तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्राचे केंद्र ते ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय होता. मध्य भारत आणि लगतच्या दक्षिण भारतात समुद्र सपाटीपासून 3.1 ते 9.4 किमी उंचीदरम्यान पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या परस्पर विरोधी वाऱ्यांमुळं हवेचे जोड क्षेत्र कायम राहणार आहे. पश्चिम मध्यप्रदेश परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 3.1 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे.
आज महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सातारा या जिल्ह्यांचा घाटमाथा तसंच, जालना, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. तर, उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
दरम्यान, मराठवाडा, विदर्भात पिकांना पाण्याची कमतरता जाणवेल, नागरिकांनाही पाण्याचा त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी व्यक्त केली. भारतीय हवामान विभागानुसार, पुढील ५ दिवसांत राज्यातील काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता.IMD च्या मॉडेल्सनुसार, 5 दिवसांच्या कालावधीनंतरही अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांत पुढील 8-10 दिवसांत पाण्याच्या ताणाची शक्यता.