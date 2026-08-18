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महाराष्ट्रातील हवामानात बदल? आज 'या' 6 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस कोसळणार

राज्यातील हवामानात सातत्याने बदल होत असून काही भागात जोरदार, तर काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:11 AM IST
महाराष्ट्रातील हवामानात बदल? आज 'या' 6 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस कोसळणार
Image Credit: maharashtra weather alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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