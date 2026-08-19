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ऑगस्ट महिन्यात पाऊस टेन्शन वाढवणार? मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत वादळी पाऊस बरसणार

महाराष्ट्रात पावसाने ऑगस्ट महिन्यात ओढ दिली आहे. त्यामुळं आज हवामान कसं असेल? जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:19 AM IST
ऑगस्ट महिन्यात पाऊस टेन्शन वाढवणार? मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत वादळी पाऊस बरसणार
Image Credit: Maharashtra Weather Alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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