ऑगस्ट महिन्यात पाऊस टेन्शन वाढवणार? मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत वादळी पाऊस बरसणार

ऑगस्टमध्ये पावसाची तीव्रता कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. राज्यभरात पावसाची तीव्रता कमी झाली असली तरी अधूनमधून पावसाच्या हलक्या सरी बरसत आहेत. आज मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाने या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट दिला आहे. तर विदर्भातील जिल्ह्यांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबच्या फिरोजपूरपासून डेहराडून, शाहजहानपूर, वाराणसी,देहरी येथे कमी दाबाचे क्षेत्र दिघा ते इशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रीय आहे. त्यामुळं पूर्व उत्तर प्रदेश परिसरावर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून त्यापासून गुजरातपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्याचा परिणाम मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांवर होणार आहे.
मराठवाड्यातील बीड, जालना, धाराशिव, लातूरसह मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यात जोरदार सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
विदर्भात गोंदियासह मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूरसह मराठवाड्यातील जालना, बीड, धाराशिव, लातूर या जिल्ह्यात विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यालगत तयार झालेले तीव्र कमी दाब क्षेत्र (डिप्रेशन) जमिनीवर आले आहे. झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये सक्रिय असलेल्या या प्रणालीचे केंद्र ताशी 10 किलोमीटर वेगाने वायव्येकडे सरकत आहे. ही प्रणाली झारखंडच्या हजारीबागपासून 50 किलोमीटर पूर्वेकडे, रांचापासून 80 किलोमीटर ईशान्येकडे, तसेच बिहारच्या गयापासून 130 किलोमीटर आग्नेयेकडे होती. आज (ता. 19) या प्रणालीची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.