Add Zee Business As A Preferred Source
App

घाटमाथ्यावर पुन्हा पाऊस रौद्ररुप दाखवणार! 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, पुढचे पाच दिवस...

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या प्रादेशिक हवामान केंद्र, कुलाबा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज कुठे पावसाचा अलर्ट, जाणून घेऊयात.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:03 AM IST
घाटमाथ्यावर पुन्हा पाऊस रौद्ररुप दाखवणार! 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, पुढचे पाच दिवस...
Image Credit: Maharashtra weather alert 6 august Moderate rain forecast for next five days check your city

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
...तर शिंदेचे सरकार टिकल नसतं, आमदार, खासदार फुटलेच नसते; 2 मोठ्या यंत्रणांचा उल्लेख करत असिम सरोदे यांचा खळबळजनक दावा
2
3
4
5