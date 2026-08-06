घाटमाथ्यावर पुन्हा पाऊस रौद्ररुप दाखवणार! 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, पुढचे पाच दिवस...

जुलै महिन्यात धुमाकुळ घातलेल्या पावसाने आता ऑगस्टमध्ये काहीशी विश्रांती घेतली आहे. 12 ऑगस्टनंतर हवामानात बदल होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र प्रादेशिक हवामान केंद्र कुलाबाने दिलेल्या अंदाजानुसार, येत्या 5 दिवसांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक राहणार आहे. तर मुंबईत रविवारनंतर पावसाचा जोर वाढणार आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, मुंबई आणि पालघरमध्ये हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पुणे, सातारा,कोल्हापूर आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये घाटमाथ्याच्या भागात मुसळधार ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. येथेही यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पुणे घाट क्षेत्रासाठी हवामान विभागाने (IMD) 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला असून, तेथे तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या अंदाजामुळे स्थानिक पातळीवर पूरस्थिती निर्माण होणे, संवेदनशील भागात दरडी कोसळणे आणि पश्चिम घाटातील रस्ते वाहतुकीत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.
विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागाने 'कोणताही इशारा दिलेला नाही. या जिल्ह्यांमध्ये हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याची किंवा केवळ तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक (मैदानी भाग), अहिल्यानगर, पुणे (मैदानी भाग), सातारा (मैदानी भाग), सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत अनेक ठिकाणी हलका पाऊस किंवा मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत विजांचा कडकडाट आणि ताशी 30-40 किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेची शक्यताही आहे