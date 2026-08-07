/आसमपासून गुजरातपर्यंत पावसाचा कहर! आठवड्याच्या शेवटीही मुसळधार पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान?

Maharashtra weather alert: देशभरात यंदाचा मान्सून जोरदार सक्रिय झाला असून अनेक भागांत मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. असम आणि गुजरातमध्ये पूरस्थिती गंभीर बनली आहे, तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमधील डोंगराळ भागात भूस्खलनामुळे अनेक रस्ते बंद झाले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 7 ते 9 ऑगस्ट या कालावधीसाठी विशेष सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, या आठवड्याच्या शेवटच्या तीन दिवसांत देशातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनचा प्रभाव कायम राहणार आहे. विशेषतः उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत आणि किनारपट्टी भागात जोरदार पावसाची शक्यता असून काही ठिकाणी जनजीवनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात 7 ऑगस्ट रोजी जोरदार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागात भूस्खलन आणि भूधसावाचा धोका असल्याने नागरिकांनी तसेच पर्यटकांनी विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
राजस्थानच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात 7 ते 9 ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टीची शक्यता लक्षात घेऊन ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विशेषतः पूर्व राजस्थानात 7 आणि ८ ऑगस्ट रोजी मुसळधार पावसाचा जोर अधिक राहण्याचा अंदाज आहे.
पंजाब आणि हरियाणामध्ये शुक्रवारपासून रविवारपर्यंत मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील काही डोंगराळ भागात ढगफुटीची शक्यता वर्तवण्यात आली असून त्यामुळे अचानक पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांनी अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेशासह महाराष्ट्रातील कोकण विभाग आणि गोव्यात मान्सून सक्रिय राहणार आहे. मुंबईसह राज्यातील काही भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडतील, तर काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवस मान्सून सक्रिय राहण्याचा अंदाज असून राज्यातील अनेक भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसासह काही ठिकाणी मुसळधार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोकण, घाटमाथा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा जोर अधिक राहू शकतो. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत अधूनमधून जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातही काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असून, उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळू शकतो. तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे आणि जळगाव परिसरात मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. डोंगराळ भागात दरड कोसळण्याचा धोका लक्षात घेता नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तसेच असम आणि मेघालयमध्ये संपूर्ण आठवड्याच्या शेवटी पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
केरळ, किनारी कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. तर अंतर्गत भागात वातावरण अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.