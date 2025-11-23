पुढचे तीन दिवस थंडी गायब होणार! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत पावसाचा इशारा

Maharashtra Weather Today: नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यात थंडीचा कडाका सुरू झाला आहे. राज्यातील बहुतांश भागात तापमानाचा पारा घसरला असून थंडीचा लाट आली आहे. उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ गारठला आहे. मात्र असे असतानाच ऐन थंडीच्या हंगामात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह कमी झाल्याने थंडीची लाट ओसरली आहे. त्यामुळं राज्यात पावसाला पोषक हवामान मिळाले असून काही राज्यात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, गारठा कमी होण्याचीदेखील शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तसंच, कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आकाश ढगाळ होत आहे.
दक्षिण अंदमान समुद्रात शनिवारी कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झाली. वायव्येकडे सरकताना या प्रणालीची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. त्यामुळं दक्षिण भारतासह, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यात पावसाला पोषक हवामान झाले आहे. आकाश ढगाळ होत असून राज्यातील थंडीची लाट ओसरू लागणार आहे.
ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, कोकणात सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळं पुढील 3 दिवस थंडी काहीशी कमी राहू शकते, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. तापमानात किंचितशी वाढ झाल्यामुळे हाडे गोठवणाऱ्या थंडीपासून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
