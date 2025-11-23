English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुढचे तीन दिवस थंडी गायब होणार! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत पावसाचा इशारा

Maharashtra Weather Today: पुढील तीन दिवस तापमानाचा पारा काहीसा घसरण्याची शक्यता आहे. तसंच राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 23, 2025, 07:15 AM IST
Maharashtra Weather Today: नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यात थंडीचा कडाका सुरू झाला आहे. राज्यातील बहुतांश भागात तापमानाचा पारा घसरला असून थंडीचा लाट आली आहे. उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ गारठला आहे. मात्र असे असतानाच ऐन थंडीच्या हंगामात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह कमी झाल्याने थंडीची लाट ओसरली आहे. त्यामुळं राज्यात पावसाला पोषक हवामान मिळाले असून काही राज्यात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, गारठा कमी होण्याचीदेखील शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तसंच, कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आकाश ढगाळ होत आहे. 

दक्षिण अंदमान समुद्रात शनिवारी कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झाली. वायव्येकडे सरकताना या प्रणालीची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. त्यामुळं दक्षिण भारतासह, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यात पावसाला पोषक हवामान झाले आहे. आकाश ढगाळ होत असून राज्यातील थंडीची लाट ओसरू लागणार आहे. 

ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, कोकणात सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळं पुढील 3 दिवस थंडी काहीशी कमी राहू शकते, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. तापमानात किंचितशी वाढ झाल्यामुळे हाडे गोठवणाऱ्या थंडीपासून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. 

FAQ

प्रश्न १: सध्या नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील हवामानाची स्थिती काय आहे?

उत्तर: नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यात थंडीचा कडाका सुरू झाला आहे, आणि उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भात तापमानाचा पारा घसरल्यामुळे थंडीची लाट आली होती.

प्रश्न २: थंडीची लाट ओसरण्याची शक्यता का आहे?

उत्तर: उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह कमी झाल्यामुळे थंडीची लाट ओसरली आहे. यामुळे राज्यात पावसाला पोषक हवामान तयार झाले आहे.

प्रश्न ३: राज्यात कोणत्या भागात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे?

उत्तर: कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

