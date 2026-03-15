English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पालकांसाठी मोठी बातमी! वाढत्या तापमानामुळे उद्यापासून शाळांच्या वेळांमध्ये बदल; पहा नवं Timetable

Maharashtra Summer School Time Change: राज्यातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेचा कहर झाला असून याच पार्श्वभूमीवर उद्यापासून म्हणजेच 16 मार्चपासून शाळांच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. शाळांच्या नवीन वेळा कशा आणि कधी असणार जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 15, 2026, 10:56 AM IST
शाळांच्या वेळांमध्ये करण्यात आला बदल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एएफपी आणि फ्रिपीकवरुन साभार)

Maharashtra Summer School Time Change: राज्यातील हवामानात मागील काही दिवसांपासून झपाट्याने बदल होत आहे. मागील आठवड्यामध्ये सोमवारी आणि मंगळवारी उत्तर कोकणासह विदर्भात काही ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेची नोंद झाल्यानंतर बुधवारी काही ठिकाणी कमाल तापमानात घट नोंदण्यात आली. हवामान विभागाकडून आठवड्याच्या शेवटीही 'उष्णतेच्या लाटे'चा इशारा दिलेला तो ही खरा ठरला आहे. एकीकडे कडक ऊन असताना दुसरीकडे राज्यातील काही भागांना विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भातील कमाल तापमानात वाढ झाली असून काही ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेची नोंद होत आहे. यामुळे नागरिकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या आठवड्यात उत्तर कोकणातील डहाणू, मुंबई आणि ठाणे येथे तीव्र उष्णतेच्या लाटेची नोंद झाली. यामुळे मुंबईत अनेक वर्षांनी पारा 40 अंशावर पोहोचला. हवामानशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांवर प्रतिचक्रवात स्थिती निर्माण झाल्याने तापमानात लक्षणीय वाढ झाली. पुढील काही काळ हा ट्रेण्ड कायम राहणार असून जोरदार उष्मा जाणवणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळांच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  नेमक्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शाळांच्या वेळा बदलणार आहेत जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

सकाळी 7 ते दुपारी साडेबारा शाळा

वाढत्या उष्णतेचा परिणाम म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शाळांच्या वेळेत बदल केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. हा बदल उद्या म्हणजेच सोमवारी, 16 मार्चपासून केला जाणार आहे. जिल्हातील 3080 शाळा सकाळी 7 ते दुपारी साडेबारादरम्यान भरवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील उन्हाचा पार 40 अंशांजवळ पोहोचला असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून जिल्हा परिषद प्रशासनाने शाळांचा वेळा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सर्वाधिक तापमान नोंदवण्यात आलेला जिल्हा

मध्य महाराष्ट्रात सर्वाधिक तापमानाची जळगावमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्याचा तापमान 41 अंशांवर पोहोचलेलं आहे. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. जळगाव जिल्ह्यात काही दिवसांपासून उन्हाच्या झळांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. वाढत्या तापमानामुळे सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात भरवण्याचे आदेश प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. कडाक्याच्या उन्हाच्या वेळी घराच्या बाहेर फिरणार टाळा, आवश्यक काम असेल तर संपूर्ण खबरदारी घेऊनच बाहेर पडा, भरपूर पाणी प्या असा सल्ला जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. वाढते तापमान तसेच उष्माघात या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय यंत्रणा देखील सज्ज ठेवण्यात आलेल्या आहे. नागरिकांनी उन्हाच्या बचावापासून खबरदारीचे उपाय करावेत , काळजी घ्यावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे.

कशा असणार शाळांच्या नव्या वेळा?

उन्हाळ्याची तीव्रता लक्षात घेऊन यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा 16 मार्चपासून सकाळ सत्रात भरविण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. सध्या जिल्ह्यात तापमान वेगाने वाढत आहे. दुपारच्या कडक उन्हाचा सर्वाधिक फटका प्राथमिक शाळांतील लहान विद्यार्थ्यांना बसत आहे. दुपारच्या सत्रात शाळा भरत असल्याने विद्यार्थ्यांना उष्माघात, डोकेदुखी, अशक्तपणा, चक्कर येणे यांसारख्या त्रासांना सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे उद्यापासून म्हणजेच 16 मार्चपासून सकाळी 7.20 ते 11.35 वाजेपर्यंत शाळा भरण्यात येणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
