महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस परतणार; 'या' जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा, समुद्रालाही उधाण येणार

आठवडाभर दडी मारलेला पाऊस पुन्हा एकदा राज्यात सक्रीय होणार आहे. राज्यात पावसाला पोषक हवामान निर्माण होत आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा राज्यात पाऊस धो-धो बरसणार आहे. हवामान विभागाने कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासाठी अलर्ट जारी केला आहे. पण विदर्भात मात्र उन्हाचा चटका कायम राहणार आहे.
आज 16 जुलै रोजी कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळं राज्यात पावसासाठी पुन्हा अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. तसंच, यामुळं काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडू शकतो.
कमी दाबाचा पट्टा जम्मूपासून देहरादून, शहाजहानपूर, पटना, बंकुरा ते पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहार परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर चक्राकार वारे आहेत. गुजरात आणि परिसरावर 3.1 ते 5.8 किमी उंचीवर उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून 5.8 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे.
आज महाराष्ट्रातील सातारा, सोलापूर आणि मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यात विजांसह सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाच्या हलक्या सरींसह उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहणार आहे, असा इशारा हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
पालघर, ठाणे, मुंबई,रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, अहिल्यानगर,पुणे, सांगली, बीड, लातूर,परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर या 4 महिन्यांच्या कालावधीदरम्यान 24 वेळा समुद्राला मोठी भरती येईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. तर जुलै महिन्यात पुढील तीन दिवस सलग मोठी भरती येणार आहे. सर्वात मोठी भरती 16 जुलै रोजी असेल. यावेळी समुद्रामध्ये साडेचार मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत.