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महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस परतणार; 'या' जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा, समुद्रालाही उधाण येणार

दोन-चार दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने आज काही भागात चांगलीच रिपरिप सुरू झाली आहे. त्यामुळं बळीराजा सुखावला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:38 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस परतणार; 'या' जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा, समुद्रालाही उधाण येणार
Image Credit: maharashtra weather alert light to moderate rain with isolated thunderstorms and gusty winds

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस परतणार; 'या' जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा, समुद्रालाही उधाण येणार
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