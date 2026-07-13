महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठे बदल, पावसाचे ढगच गायब; मात्र 'या' जिल्ह्यांना आज दिलासा

महाराष्ट्रातील हवामानात मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. गेल्याच आठवड्यात राज्यातील बहुतांश भागात अतिवृष्टी झाली होती. मुसळधार पावसानंतर आता पुन्हा तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळं चिंतेत वाढ झाली आहे. जुलै महिना हा शेतीसाठी महत्त्वाचा असल्याने शेतकरीदेखील चिंताग्रस्त झाले आहेत. मोसमी पावसाच्या हंगामात प्रशांत महासागरातील 'एल निनो' स्थितीचा प्रभाव वाढत असून पावसाचे प्रमाण असमान होत आहे.
पावसाने ब्रेक घेतल्यानंतर उन्हाचा पारा वाढत आहे. आज 13 जुलै रोजी राज्यातील काही ठिकाणी हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. पुढील पाच ते सहा दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता नाही, असं हवामान विभागाने म्हटलं आहे. पावसाचे ढगच गायब झाल्याचे हवामान प्रणालीत मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा उन्हाळ्यासारखे वातावरण जाणवणार आहे.
धुळे, रत्नागिरी, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, जळगाव या भागात सोमवारी पाऊस हजेरी लावेल. सोमवारी विदर्भात मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. वादळी वाऱ्यासह पाऊस हजेरी लावेल. मराठवाड्यातही काही भागात पाऊस कोसळेल. मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा श्रीनगर, शाहजहानपूर, रोहतक, मुझफ्फरपूर, बस्ती येथे सक्रिय आहे. वाऱ्याची स्थिती समुद्रसपाटीपासून सुमारे 5.8 किलोमीटर उंचीवर आहे. तेलंगणापासून कर्नाटकपर्यंत पूर्व मध्य अरबी समुद्रापर्यंत 3.1 किमोमीटर उंचीवर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 20 जुलैपर्यंत मुंबईचे हवामान कोरडे राहणार आहे. 11 ते 20 जुलैच्या काळात मुंबईतील हवामान बऱ्यापैकी कोरडे राहील. 14 आणि 15 जुलै या दोन दिवसांत मुंबईत पावसाच्या काही हलक्या सरी कोसळतील.
यंदा राज्यात मोसमी पावसाच्या आगमनापासून त्याचे अनेक भागात होणारे असमान प्रमाण दिसून वेत आहे. जून महिन्यात दीर्घ काळ पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुलैच्या सुरुवातीला मोमसी पाऊस सक्रिय होऊन कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात अतिवृष्टीसदृश पाऊस झाला. मात्र, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हे आणि विदर्भातील काही भागात आतापर्यंत सरासरीहून कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील निम्मा भाग सध्या दुष्काळाच्या सावटाखाली आहे.
पावसाने ओढ दिल्याने विदर्भात पेरण्या खोळंबल्या आहेत. या भागात आतापर्यंत 60 टक्केच पेरण्या झाल्या असून जवळपास 40 टक्के क्षेत्र पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. पाऊस न झाल्यास काही भागात पहिल्या टप्प्यातील पेरण्याही उलटण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.