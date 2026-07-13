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महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठे बदल, पावसाचे ढगच गायब; मात्र 'या' जिल्ह्यांना आज दिलासा

राज्यातील हवामानात गेल्या दोन दिवसांपासून मोठा बदल होत आहे. मागील आठवड्यात मुसळधार पाऊस सर्वत्र होता. आता पाऊस कमी अधिक कोसळताना दिसत आहे. यादरम्यानच भारतीय हवामान विभागाने मोठा इशारा दिला. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:54 AM IST
महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठे बदल, पावसाचे ढगच गायब; मात्र 'या' जिल्ह्यांना आज दिलासा
Image Credit: maharashtra weather alert monsoon rain evaporates mid air temperature rise in mumbai pune and kokan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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