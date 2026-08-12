/राज्यात उन-सावल्यांचा खेळ सुरू, घाटमाथ्यांवर मात्र मुसळधार पावसाची शक्यता, वाचा हवामानाचा आजचा अंदाज

राज्यातील बहुतांश भागात पावसाचा जोर कमी झाला आहे. कोकण आणि घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र पावसाने विश्रांती घेतली आहे. पुढील 4 दिवसांत राज्यात हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यासह मुंबई, ठाणे,रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. या भागात काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता असून उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता आहे. तर, काही ठिकाणी हलक्या सरींची बरसात होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागानुसार 17 ऑगस्टपर्यंत राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोकणात आणि विदर्भातही 17 ऑगस्टपर्यंत पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेशातील कमी दाबाचे क्षेत्र आणि कोकण किनारपट्टी भागात सक्रिय असलेल्या मान्सूनचा परिणाम राज्याच्या हवामानावर होत असल्याचे पाहायला मिळतेय. मुंबईत आज पावसाची रिपरिप कायम राहण्याचा अंदाज आहे. घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुणे घाट परिसरात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. पुणे घाट परिसरात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, सातारा घाट परिसरात देखील मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
शहरात पुढील दोन दिवस आकाश मुख्य ढगाळ राहणारा असून दुपारनंतर हलक्यासरी पडणार असल्याची शक्यता आहे घाटमाथ्यावर जोरदार आणि काही ठिकाणी अति जोरदार पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे.
महामुंबईत 1 जून ते 11 ऑगस्ट या कालावधीच्या सरासरीहून अधिक पाऊस नोंदला गेला आहे. यात पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 42 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली असून ठाणे जिल्ह्यात 5 टक्के, मुंबई विभागाच्या कुलाबा केंद्रात 13 टक्के, सांताक्रूझ केंद्रात 10 टक्के अधिक पाऊस नोंदला 23 टक्के तसेच रायगड जिल्ह्यात गेला आहे.