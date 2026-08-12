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राज्यात उन-सावल्यांचा खेळ सुरू, घाटमाथ्यांवर मात्र मुसळधार पावसाची शक्यता, वाचा हवामानाचा आजचा अंदाज

मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर आदी जिल्ह्यांमध्ये बुधवारी मुसळधार पावसाचा 'यलो अलर्ट दिला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:38 AM IST
राज्यात उन-सावल्यांचा खेळ सुरू, घाटमाथ्यांवर मात्र मुसळधार पावसाची शक्यता, वाचा हवामानाचा आजचा अंदाज
Image Credit: Maharashtra Weather August 12 IMD issues Heavy rain warning in these areas

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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