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समुद्र सपाटीपासून 7.5 किमीवर च्रकाकार वारे वाहणार, महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, मुसळधार पाऊस बरसणार

राज्यात पावसाने काही भागात ओढ दिली असली तरी हवामान विभागाने या भागात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:19 AM IST
समुद्र सपाटीपासून 7.5 किमीवर च्रकाकार वारे वाहणार, महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, मुसळधार पाऊस बरसणार
Image Credit: Maharashtra weather update (Photo:AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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