समुद्र सपाटीपासून 7.5 किमीवर च्रकाकार वारे वाहणार, महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, मुसळधार पाऊस बरसणार

महाराष्ट्रात पावसाने उघडिप दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर कमी झाला आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच पावसाने काहीकाळासाठी ब्रेक घेतला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा मान्सून सक्रीय होणार आहे. भारतीय हवामान विभागाने कोकणासह मध्य महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या बिकानेर, मध्य प्रदेशमधील कमी दाबाचे केंद्र, सतना, दाल्तोंगज, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्रापर्यंत समुद्र सपाटीपासून 1.5 किलोमीटर उंचीवर सक्रिय होता. मध्य भारत आणि लगतच्या दक्षिण भारतात समुद्र सपाटीपासून 3.1 ते 7.6 किलोमीटर उंचीवर पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या परस्पर विरोधी वाऱ्यांमुळे हवेचे जोडक्षेत्र टिकून आहे.
कोकण, घाटमाथ्यासह पूर्व विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. येथे सतर्कतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर, तसेच विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोलीत जोरदार सरीची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (यलो अलर्ट) आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशच्या किनाऱ्यालगत बुधवारी कमी दाबाचे क्षेत्राची निर्मिती झाली आहे. त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 7.6 किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या प्रणालीची तीव्रता वाढत असून, आज तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र (डिप्रेशन) तयार होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश परिसरावर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून, त्याला लागूनच समुद्र सपाटीपासून 7.6 किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आणखी जोरदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 436 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असली, तरी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या पाणीपातळीत मात्र वाढ झालेली नाही. इसापूर, यलदरी आणि सिद्धेश्वर यांसारखी महत्त्वाची धरणे अद्यापही भरली नाहीत जिल्ह्यातील लघु सिंचन तलावांची परिस्थितीही बिकट आहे. कागदावर पावसाची आकडेवारी दिसत असली तरी, धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस न झाल्याने ही घट पाहायला मिळत आहे.