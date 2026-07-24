/हवामानाचा अंदाज 24 जुलै: राज्यात पावसाची जोरदार हजेरी कायम; कोकणाला ऑरेंज, पुणे घाटमाथ्याला रेड अलर्ट

Maharashtra Weather Update: राज्यभर मान्सूनने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली असून, पुढील तीन ते चार दिवस पावसाचा प्रभाव कायम राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वर्तवला आहे. कोकण किनारपट्टी, पुणे आणि नाशिकच्या घाटमाथ्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने विविध जिल्ह्यांसाठी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अत्यावश्यक कामाशिवाय धोकादायक भागात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर-पश्चिम आणि मध्य भारतात तयार झालेल्या अनुकूल वातावरणामुळे मान्सून अधिक सक्रिय झाला आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांवर दिसून येत असून, विशेषतः घाटमाथा आणि किनारपट्टी भागात जोरदार पावसाची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे नद्या, ओढे आणि धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथा परिसरासाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. या भागात अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, भूस्खलन, दरडी कोसळणे आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोंगराळ भागातील नागरिक, पर्यटक आणि वाहनचालकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
पालघर, ठाणे आणि रायगड या कोकणातील जिल्ह्यांसह सातारा आणि नाशिकच्या घाटमाथ्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांत मुसळधार पावसामुळे सखल भागांत पाणी साचणे, वाहतुकीत अडथळे निर्माण होणे तसेच लहान नद्यांना पूर येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.
मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये तसेच गुजरातच्या सीमावर्ती भागांत २४ जुलैपर्यंत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन शेतीची कामे नियोजनपूर्वक करण्याचे आवाहन कृषी तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. जोरदार पावसामुळे काही ठिकाणी पिकांमध्ये पाणी साचण्याची शक्यता असल्याने योग्य निचऱ्याची व्यवस्था करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
सततच्या पावसामुळे डोंगराळ भाग, घाटरस्ते आणि धबधब्यांच्या परिसरात पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. नदीपात्र, पूरप्रवण भाग आणि वेगाने वाहणाऱ्या ओढ्यांमध्ये उतरणे टाळावे. तसेच स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, महानगरांसह अनेक शहरांमध्ये अधूनमधून जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. नागरिकांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी हवामानाचा ताजा अंदाज तपासावा आणि आवश्यक असल्यास पर्यायी प्रवासाची योजना आखावी. पुढील काही दिवस मान्सूनचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील यंत्रणा सतर्क करण्यात आली असून, हवामानातील बदलांवर प्रशासनाकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा सकारात्मक परिणाम मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांवरही दिसून येत आहे. सात प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली असून, एकूण साठा ७० टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांसाठी मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याबाबतचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
सततच्या पावसामुळे मोडक सागर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून ओव्हरफ्लो झाला आहे. यापूर्वी तुळशी, विहार आणि तानसा हे तलावही भरून वाहू लागले होते. उर्वरित धरणांमध्येही जलसाठा वेगाने वाढत असून, पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहिल्यास त्यांच्यातील पाणीपातळीही आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मुबलक पाणीसाठ्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यंदाच्या हंगामात पाणीटंचाईची चिंता कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.