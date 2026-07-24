Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /हवामानाचा अंदाज 24 जुलै: राज्यात पावसाची जोरदार हजेरी कायम; कोकणाला ऑरेंज, पुणे घाटमाथ्याला रेड अलर्ट

हवामानाचा अंदाज 24 जुलै: राज्यात पावसाची जोरदार हजेरी कायम; कोकणाला ऑरेंज, पुणे घाटमाथ्याला रेड अलर्ट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांवर पावसाचे सावट दिसून येत असून, विशेषतः घाटमाथा आणि किनारपट्टी भागात जोरदार पावसाची शक्यता अधिक आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 24, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:09 AM IST
हवामानाचा अंदाज 24 जुलै: राज्यात पावसाची जोरदार हजेरी कायम; कोकणाला ऑरेंज, पुणे घाटमाथ्याला रेड अलर्ट
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आंदोलन थांबणार? दिपके म्हणाले, 'जंतरमंतर येथील...'
Maharashtra breaking news43 min ago
2
CJP Protest53 min ago
3
Maharashtra breaking news1 hr ago
4
Paper Leaks1 hr ago
5
puneJul 23