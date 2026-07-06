धोका अजून टळलेला नाही! पुणे हवामान विभागाचा पावसासंदर्भात इशारा; म्हणाले, 'पुढले 48 तास...'

जून महिन्यात पावसाच्या विश्रांतीनंतर जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाने शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. असं असताना हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार मुंबईसह पुण्यातील अनेक भागात पुढचे 48 तास महत्त्वाचे ठरणार आहेत. हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
पुणे, मुंबई पश्चिम घाट माथा आणि कोकण किनारपट्टीवर पुढचे 48 तास पावसाचा जोर हा असाच राहिल, असा अंदाज पुणे वेधशाळेनं वर्तवला आहे. दरम्यान, लोणावळा आणि ताम्हिणी घाट परिसरातील भिरा गावात सर्वाधिक म्हणजेच 600 मीमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाल्याची माहिती पुणे वेधशाळेचे संचालक डॉ. एस. डी सानप यांनी दिली आहे. पुढे सानप म्हणाले की, गेल्या 24 ते 48 तासात कोकण किनारपट्टी आणि घाट माथ्यावर मुसळधार ते अतीमुसळधार पावसाची नोंद झाली आहे. येणारे 48 तास देखील हीच स्थिती राहणार आहे.
मुंबई आणि पुण्यातील घाटमाथ्यावर मोठी ढग निर्मिती असून बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे जे क्षेत्र तयार झालं होतं त्यामुळे या ठिकाणी पाऊस होताना पाहायला मिळत आहे. येणाऱ्या पुढील काही दिवसांचा अंदाज पहिला तर मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुण्यातील घाट माथ्यावर रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर उद्या देखील घाट माथ्यावर रेड अलर्ट असून बाकी काही ठिकाणी यलो अलर्ट देण्यात आलं आहे. यामुळे मुंबईसह पुण्यात पुढचे 48 तास महत्त्वाचे असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
राज्यात जून महिन्यात पावसाची जवळपास 47 टक्के तूट निर्माण झाली होती पण गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून जो मुसळधार पाऊस पडत आहे यामुळे ही तूट आत्ता 15 टक्क्यांवर आली असून पुढचे 48 तास नागरिकांनी घाट माथ्यावर तसेच ज्या ज्या ठिकाणी अलर्ट देण्यात आले आहे त्या त्या ठिकाणी जाण्यास टाळावे अस आवाहन यावेळी सानप यांनी केले.
मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी, "मुंबई थांबलेली नाही. रेल्वे थोड्या उशीरानं धावत आहेत. 350 वृक्ष कोसळणे हा निसर्गाचा प्रकोप आहे. एवढं होऊनही मुंबई थांबलेली नाही. केवळ टीका करण्यापेक्षा, दोष काढण्यापेक्षा जे केलंय त्याचे कौतुकही करा. टीका करण्याचा अधिकार पण; टीका करणे किती योग्य आणि टीकेची वेळ योग्य आहे का?" असं म्हटलं आहे. मुंबई - पुण्याचा संपर्क तुटला त्याबद्दल क्षमस्व. पण मिसींग लिंक घटनेनंतर पाच मिनीटात प्रतिसाद दिला गेला, असंही लोढा म्हणाले.