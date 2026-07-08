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एवढा पाऊस पडूनही महाराष्ट्राचं टेन्शन कायम! कारण जुलैच्या उरलेल्या दिवसांमध्ये...

राज्यातील 36 पैकी 18 जिल्ह्यांमध्ये तीव्र अतिरिक्त, सात जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त, तर सात जिल्ह्यांमध्ये - सरासरी श्रेणीत पाऊस नोंदला गेला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:58 AM IST
एवढा पाऊस पडूनही महाराष्ट्राचं टेन्शन कायम! कारण जुलैच्या उरलेल्या दिवसांमध्ये...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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