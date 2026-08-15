/बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीचा महाराष्ट्रावर परिणाम, या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा

ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला. जुलै महिन्यात पावसाने दिलासा दिला होता. मात्र ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्यातील अनेक ठिकाणी पावसाने ओढ दिली होती. मात्र ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात ही परिस्थिती बदलणार आहे. ऑगस्टअखेरीस पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार आहे.
ऑगस्ट अखेरीस बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या क्षेत्रांची सक्रियता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मान्सूनला बळ मिळण्याचा अंदाज असून अनेक भागात चांगला पाऊस नोंदवला जाऊ शकतो. असे झाल्यास देशातील काही भागात असणारी पावसाची तूट भरून निघण्यास मदत होणार आहे.
यंदा देशातील अनेक भागात चांगला पाऊस झाला असला तरीही त्याचे प्रमाण असमान आहे. यामुळे बहुतांश प्रदेशात पावसाची तूट कायम आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस आणि अखेरीस बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या प्रणालींमुळे अनेक जिल्ह्यांत सर्वदूर पावसाची नोंद झाली.
दरम्यान, सध्या राज्यातील काही भागात वादळी पावसाची नोंद होत असून बहुतांश प्रदेशात पावसाचा जोर कमी झाला आहे. काही दिवसांपासून मध्य महाराष्ट्रातील घाट प्रदेशांसह कोकण प्रदेशात चांगला पाऊस नोंदवला जात आहे, तर उर्वरित राज्यात पावसाचा जोर कमी आहे.
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने राज्यावर पुन्हा पावसाचे ढग निर्माण झाले आहेत. पुढील 4 ते 5 दिवसांत विदर्भात जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर पुणे घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसंच, आज भंडारा, गोंदियात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.
दोन आठवड्यांच्या पूर्वानुमानानुसार 13 ते 20 ऑगस्ट या कालावधीत कोकण किनारपट्टीवर सरासरीहून अधिक पावसाचा अंदाज आहे. 20 ते 27 ऑगस्ट या कालावधीतही कोकण किनारपट्टीवर सरासरीहून अधिक पाऊस पडेल. त्यामुळे सप्टेंबरअखेरपर्यंतची येथील सरासरी गाठायला या पावसाची मदत होऊ शकेल. पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे, ते येत्या 24 तासांमध्ये झारखंड ओलांडून वायव्य दिशेने प्रवास करेल. त्यानंतर याची तीव्रता कमी होईल; मात्र याचा प्रवास वायव्य दिशेने होत राहील. एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने वाहणारे वारे नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अमरावती, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांवर पसरले आहे, त्यातून निर्माण झालेल्या चक्रीय वातस्थितीतून संपूर्ण कोकण, विदर्भ, खान्देश, नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडू शकतो, असे निवृत्त हवामान विभाग अधिकारी माणिकराव खुळे यांनी सांगितले.