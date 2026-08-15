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बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीचा महाराष्ट्रावर परिणाम, या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा

पावसाने जुलै महिन्यात महाराष्ट्रसह अनेक भागांना दिलासा दिला होता. त्यानंतर ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला होता.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:33 AM IST
बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीचा महाराष्ट्रावर परिणाम, या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा
Image Credit: Weather in mumbai today rain

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीचा महाराष्ट्रावर परिणाम, या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा
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