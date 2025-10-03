English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑक्टोबर महिन्यात देशात अधिक पावसाचा अंदाज; महाराष्ट्रातील 'या' विभागाला सर्वाधिक पावसाचा धोका

Rain In October 2025 : सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडा आणि सोलापूर पावसाने थैमान घातला. आता ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात झाली असली तरी पावसाने पाठ सोडलेली नाही. अशात हवामान विभागाने ऑक्टोबर महिन्यात पावसाचा अंदाज दिला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 3, 2025, 09:42 AM IST
Rain In October 2025 : यावर्षी वेळेपूर्वीच आलेल्या पावसाने अजून परतीचा प्रवास सुरु केलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात झाली असून हवामान विभागाने यंदा किती टक्के पाऊस झाला हे जारी केलं आहे. तसंच ऑक्टोबर महिन्यात पावसाचा अंदाज कसा असेल त्यांनी वर्तवला आहे. हवामान विभागाने सांगितलं की, सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक पाऊस कोसळला आहे. तर मराठवाड्यात सर्वाधिक 39 टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात 20 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. 

1 जून ते 30 सप्टेंबरमध्ये या चार महिन्यात सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यात राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाल्याच पाहिला मिळाला. मराठवाडा आणि सोलापुरात पावसाने थैमान घातला आहे. या पावसामुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात सर्वाधिक पाऊस मराठवाड्यात झाला आहे. 

हेसुद्धा वाचा -  मराठवाड्यात पुन्हा पावसाचे सावट; आजही घराबाहेर पडण्यापूर्वी पाहा तुमच्या शहरातील हवामानाचा अंदाज

तर ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वदूर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण अधिक राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी तर किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

राज्यात यंदा 120 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली असून जून ते सप्टेंबरमध्ये राज्यात 1189.4 मिमी पावसाची नोंद झाल्याचा हवामान विभागाने सांगितलंय. गेल्यावर्षी राज्यात 1252.1 मिमी पावसाची नोंद झाली असून 26 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. सलग दुसऱ्यांदा राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

FAQ

1: यावर्षी महाराष्ट्रात पावसाची सुरुवात आणि परतीची स्थिती काय आहे?
उत्तर: यावर्षी पावसाने वेळेपूर्वीच प्रवेश केला असून, अजून परतीचा प्रवास सुरू झालेला नाही. ऑक्टोबर महिना सुरू झाल्यानेही पावसाचा मुक्काम कायम आहे.

2: हवामान विभागाने यंदाच्या पावसाचे प्रमाण किती जाहीर केले आहे?
उत्तर: जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत राज्यात ११८९.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे, जी सरासरीपेक्षा १२० टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी १२५२.१ मिमी पाऊस झाला होता, जो २६ टक्के अधिक होता. सलग दुसऱ्या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

3: कोणत्या महिन्यात आणि कोणत्या भागात सर्वाधिक पाऊस झाला?
उत्तर: सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक पाऊस कोसळला. मराठवाड्यात ३९ टक्के अधिक पाऊस झाला, तर मध्य महाराष्ट्रात २० टक्के अधिक पाऊस नोंदला गेला. मध्य सप्टेंबरमध्ये राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाली, विशेषतः मराठवाडा आणि सोलापूरमध्ये, ज्यामुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले.

4: जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कोणत्या भागात सर्वाधिक पाऊस झाला?
उत्तर: जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत मराठवाड्यात सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. या भागात पावसाने थैमान घातले आणि शेती-घरांचे मोठे नुकसान झाले.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

