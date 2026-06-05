/Weather News : मान्सूनच्या तयारीला लागा; IMD चा अतिमहत्त्वाचा इशारा, घराबाहेर पडण्याआधी पाहा कुठं बसेल वादळी पावसाचा तडाखा

Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मागील 24 तासांपासून सक्रिय असणाऱ्या पश्चिमी झंझावातामुळं देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये वादळी पावसानं हजेरी लावली. ज्यामुळं अनेक राज्यांमध्ये कमाल तापमानात काहीशी घट झाली. पुढील काही दिवस हीच स्थिती कायम राहणार असून, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशता पश्चिमेकडील भाग, दिल्ली या भागांमध्ये पुढील 48 तास मेघगर्जनेसह पावसाची हजेरी असेल. तर, मध्य भारत आणि दक्षिण भारतालासुद्धा पावसाचा तडाखा बसेल असा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे.
केरळात दाखल झालेल्या मान्सूनचा वेग आता समाधानकारक असून, महाराष्ट्रातसुद्धा मान्सूनपूर्व पावसानं हजेरी लावली आहे. कोकणापासून मध्य महाराष्ट्रापर्यंत पावसाचे ढग दाटून येतील तर, दिवस मावळतीला गेल्यानंतर सोसाट्याचा वारासुद्धा सुटेल. ज्यामुळं प्रचंड उकाड्यापासून नागरिकांना किमान दिलासा मिळेल. पुढच्या 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं विदर्भातील चंद्रपूर, अमरावती, वर्धा इथं पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूरात प्रामुख्यानं घाटमाध्यावर पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल. राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होत असली तरीसुद्धा काही भागांमध्ये उकाडा कायम असल्यामुळं प्रत्यक्षात मान्सून स्थिरावल्यानंतरच राज्यातील तापमानात घट अपेक्षित आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांसाठीसुद्धा हाच अंदाज असून, दिवसभरात आकाश अंशत: ढगाळ राहील, दुपारी उकाडा अधिक असेल, मात्र सायंकाळनंतर पुन्हा एकदा जोरदार वारे वाहण्यास सुरुवात होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
मान्सूननं केरळ व्यापला असून, महाराष्ट्रात तो 6 जून तर मुंबईत 11 जूनपर्यंत दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र आणि मुंबईत दाखल होणारा मान्सून स्थिर होण्यास अपेक्षेहून अधिक वेळ जाईल. तूर्तास राज्यात बहुतांश ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळेच मान्सूनपूर्व पावसाचा जोर कायम राहिल, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. सध्या मान्सून केरळसह लक्षद्वीप, कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या भागांत पूर्णपणे सक्रिय झाला असून, महाराष्ट्रातील त्याच्या वाटचालीसाठी पुढील 48 तास अधिक महत्त्वाचे असतील.
येत्या 2 ते 3 दिवसांत नैऋत्य मान्सून कर्नाटक, तामिळनाडूचा उर्वरित भाग आणि गोवा व्यापत महाराष्ट्राच्या दिशेनं कूच करेल. दरम्यानच्या काळात मुंबईसह कोकणाला पूर्वमोसमी पावसाचा जोरदार तडाखा बसण्याची शक्यता आहे.
5 ते 8 जूनदरम्यान केरळ, माहे, तामुळनाडू, पुद्दुचेरी, कर्नाटक, लक्षद्वीपमध्ये मान्सूनचा पाऊस जोर धरेल. ज्यामुळं इथं मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. अति पावसामुळं काही भागांना आतापासूनच पुराचा आणि भूस्खलनाचा धोका असल्यानं यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पूर्वोत्तर भारतातील आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड इथंसुद्धा 5 ते 9 जूनदरम्यान मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे.