English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • चकवा देत वाऱ्यानं बदलली दिशा, आता काश्मीर ते कोकण मोठे बदल; पुढच्या 24 तासांत पाहायला मिळणार हवामानाचं अनपेक्षित रुप

चकवा देत वाऱ्यानं बदलली दिशा, आता काश्मीर ते कोकण मोठे बदल; पुढच्या 24 तासांत पाहायला मिळणार हवामानाचं अनपेक्षित रुप

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या हवामानात पुढचे 24 तास महत्त्वाचे. कुठं पडणार पाऊस, कुठं वाढणार उष्मा? आणि थंडीचं काय? जाणून घ्या काय घडणार, काय बिघडणार....   

सायली पाटील | Updated: Feb 1, 2026, 07:00 AM IST
चकवा देत वाऱ्यानं बदलली दिशा, आता काश्मीर ते कोकण मोठे बदल; पुढच्या 24 तासांत पाहायला मिळणार हवामानाचं अनपेक्षित रुप
maharashtra weather news 1 february 2026 weather predictions rain like clouds over mumbai konkan nashik cold wave in north india latest updates

Maharashtra Weather News : फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर देशाच्या विविध राज्यांमध्ये सध्या हवामानात तितकेच विविध बदल पाहायला मिळत आहेत. केंद्रीय हवामानाशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासासह येत्या काही दिवसांमध्ये देशात पुन्हा एकदा वारं फिरणार असल्यानं हवामानात बरेच बदल पाहायला मिळतील. पश्चिमी झंझावात पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्यामुळं हे बदल अपेक्षित असून, मैदानी भागांमध्ये पाऊस आणि ढगांचा गडगडाट पाहायला मिळेल तर पर्वतीय पट्टा असणाऱ्या हिमालय क्षेत्रात हिमवर्षाव अधिक तीव्र होणार असल्यानं जनजीवनावर त्याचा थेट परिणाम होताना दिसेल. देशात हवामानात होणारे हे मोठे बदल पाहता सबंध उत्तर भारतात यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरणासह पाऊस? 

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये पावसाळी वातावरणानं महाराष्ट्रात वाऱ्यांच्या दिशेतसुद्धा बरेच बदल पाहायला मिळणार आहेत. उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात निर्माण झालेल्या ढगाळ वातावरणाचा थेट परिणाम इतरही जिल्ह्यांवर पाहायला मिळत असून, त्यामुळं मुंबई शहर, उपनगरांमध्येही वातावरण अंशत: ढगाळ असेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पावसासाठी पूरक असणाऱ्या या वातावरणामुळं तापमानातही चढ- उतार अपेक्षित असून पुढील 24 तासांमध्ये थंडीचं प्रमाण तुलनेनं कमी होऊन तापमानात वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

एकाएकी का निर्माण झाली पावसाळी स्थिती?

अरबी समुद्राच्या दक्षिणेस केरळच्या किनारपट्टीपाशी साधारण 900 मीटर उंचीवर वाऱ्यांची चक्राकार स्थिती निर्माण होत असून त्यामुळं अरबी समुद्राच्या आग्नेयेस कमी दाबाचा पट्टा तयार होताना दिसत आहे. ज्यामुळं राज्यातील तापमानात चढ- उतार होत असून, पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. 

प्रत्यक्षात जानेवारी, फेब्रुवारी या महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातून हिवाळ्याचा परतीचा प्रवास सुरू होतो. यंदा मात्र हा प्रवास तुलनेनं लवकर सुरू झाला असून त्यामुळंच उन्हाळ्याची चाहूल ही फेब्रुवारीच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून लागत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. कधीही न अनुभवलेली हवामान स्थिती सध्या निर्माण झाली असून, त्याचे थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्यान आरोग्याचीही काळजी घेण्याचं आवाहन यंत्रणा करत आहेत. 

हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमध्ये तूफान हिमवर्षाव...

पर्यटनाच्या दृष्टीनं जम्मू काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या दिशेनं जाणाऱ्यांनाही यंत्रणांनी सतर्क  केलं असून, इथ पुढील 24 तासांमध्ये थंडीची तीव्रता वाढणार असून बहुतांश भागांमध्ये वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित होऊ शकतो, तर अनेक रस्ते बंद असल्यानं वाहतूक व्यवस्थेवरही या स्थितीचा परिणाम होऊ शकतो. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 1 february 2026weather forecast

इतर बातम्या

वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाने जिंकली टी20 सीरिज, शेवटच्या सा...

स्पोर्ट्स