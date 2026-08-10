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एल निनो तरीही मान्सूनला बळ, राज्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळणार, आज 10 जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा

राज्यात सध्या काही भागात पावसाची नोंद होत असली तरीही एकंदरीतच पावसाने काहीशी विश्रांती घेतल्याचे चित्र आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:53 AM IST
एल निनो तरीही मान्सूनला बळ, राज्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळणार, आज 10 जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा
Image Credit: maharashtra weather news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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