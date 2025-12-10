राज्यात थंडीच्या लाटेचं पर्व सुरू! नीचांकी तापमान 5 अंशांवर, कुठे आहे इतका गारठा? पुढचे काही दिवस...

Maharashtra Weather News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली असून, देशाच्या उत्तरेकडे वाढणारा थंडीचा कडाका पाहता इथं महाराष्ट्रावर त्याचे थेट परिणाम दिसून येत आहेत. पुढील 24 तासांमध्ये गारठा कायम राहणार असून किमान तापमानात आणखी घट अपेक्षित असल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई, नवी मुंबई आणि नजीकच्या भागांमध्ये मागील 24 तासांत हवेत गारठा जाणवू लागला. पहाटे आणि रात्री उशीरा तापमानात झालेली घट नागरिकांना सुखावणारी होती. तर, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातही थंडीचा कडाका वाढणण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या अनेक भागातील किमान तापमानात घट झाल्यानं काही भागात सरासरीपेक्षा किमान तापमान नोंदवण्यात आलं. मंगळवार (9 डिसेंबर)पासून राज्यात थंडीचं पर्व सुरू झाल्याने परिणामस्वरुप मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्याचा बहुतांश भाग गारठला आहे. पुढचे दोन ते तीन दिवस ही स्थिती कायम असेल असा अंदाज वर्तवत हवामान विभागानं नागरिकांसाठी थंडीचा यलो अलर्ट जारी करत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
उत्तरेकडे तीव्र होणाऱ्या शीतलहरींचे झोत महाराष्ट्रात स्थिरावत असल्या कारणानं उत्तर महाराष्ट्र या लाटेमुळं सर्वाधिक प्रभावित होताना दिसत आहे. जिथं धुळ्यात 5.4 अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली. नाशिक, निफाड, जळगावमध्येही असंच चित्र पाहायला मिळू शकतं. पाचगणी, महाबळेश्वरहून हा भाग अधिक गारठला असतानाच राज्याच्या घाट क्षेत्रांवर दाट धुक्याच्या चादरीमुळं याचा परिणाम दृश्यमानतेवर होणार आहे.
धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, नाशिक घाट परिसर, अहिल्यानगर, पुणे, पुणे घाट परिसर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, आणि यवतमाळ इथं थंडीची लाट अधिक तीव्र होताना दिसेल.
थंडीमुळं दातखिळी बसत असतानाच फक्त विदर्भ, मराठवाडाच नव्हे तर इथं कल्याण, भिवंडी, शहापूर, मुरबाड या तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागातही गारवा निर्माण होऊन थंडीत वाढच्याचं स्पष्ट होत आहे. या थंडी पासून बचाव करण्यासाठी नागरिक सध्या शेकोट्यांचा आधार घेत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. इथं ग्रामीण भागात किमान आणि कमाल तापमान अनुक्रमे 15 ते 20 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहचले असून हवेची आर्द्रता पातळी देखील घसरली आहे. यामुळे जागोजागी शरीराला ऊब मिळावी म्हणून ग्रामीण भागातील नागरिक सध्या शेकोटीचा आधार घेताना दिसत आहेत.