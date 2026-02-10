भीती होती तेच घडतंय! IMD च्या अलर्टनुसार पुढील 24 तासांत कसं असेल महाराष्ट्रासह देशातील हवामान?

Maharashtra Weather News : एकिकडे जागतिक स्तरावर होणारे हवामान बदल तज्ज्ञांच्या चिंतेत भर टाकत असतानाच दुसरीकडे भारताच्या उत्तरेकडून आणि हिमालय पर्वतरांगेवरून वाहत येणाऱ्या वाऱ्यांचाही परिणाम देशावर होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील 48 तासांच्याच हवामानाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास, सातत्यानं वाऱ्याची दिशा बदलत असल्यामुळं पुन्हा एकदा उत्तर भारतामध्ये थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं हे बदल पाहता देशात पुन्हा एकदा या बदलांचा वेग वाढणार असून पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्यामुळं प्रामुख्यानं त्याचा सर्वाधिक परिणाम पर्वतीय भागांमध्ये पाहायला मिळेल असा इशारा जारी केला आहे.
उत्तरेकडील राज्यांवर दिसणाऱ्या हवामान बदलांचा थेट परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत दिसत असून, राज्यात पुन्हा एकदा तापमानात चढ- उतार होत आहेत. राज्याच्या किमान तापमानात प्रामुख्यानं घट नोंदवण्यात आली असून, दुपारी मात्र उकाडा वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ठाणे, कोकण किनारपट्टी, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्या कारणानं इथं उष्मा अधिक जाणवणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्यामुळं या सततच्या टोकाच्या बदलांचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून आजारी पडण्याचं प्रमाण भीतीदायकरित्या वाढताना दिसत आहे.
ठिकठिकाणी सुरू असणारी बांधकामं आणि प्रत्यक्षात वाऱ्याचा कमी झालेला वेग यामुळं शहरातील हवा प्रचंड प्रदूषित असून मुंबईसमवेत अनेक उपनगरीय क्षेत्रांमध्येसुद्धा दृश्यमानता प्रभावित होताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे, तर यामुळं नागरिकांना श्वसनाचे त्रास डोकं वर काढताना दिसत आहेत. राज्यात सध्या उष्ण आणि दमट हवामानात सातत्य असून विदर्भ आणि मराठवाड्यात रात्रीच्या वेळी मात्र काहीसा गारठा जाणवत आहे. दुपारी मात्र सूर्याचा कहर आतापासूनच पाहायला मिळत असल्यानं उन्हाळ्याच्या विचारानं आतापासूनच नागरिकांना धड़की भरत आहे. पुढते 24 तास हीच स्थिती कायम राहणार असून, राज्यातील किमान तापमानात वाढ होणार नसल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
आयएमडीच्या अंदाजनुसार पश्चिमी झंझावातामुळं देशातील हिमालय क्षेत्रामध्ये पुढील 48 तासांसाठी पाऊस आणि हिमवर्षावाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, मैदानी क्षेत्रांमध्ये तापमानात घट अपेक्षित असून सोसाट्याचा वारा आणि हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि लेह लडाख अशा भागांमध्ये प्रामुख्यानं पावसाचा शिडकावा पाहायला मिळणार असून हवामानात सातत्यानं बदल अपेक्षित असल्यानं स्थानिकांसमवेत पर्यटनासाठी या राज्यांमध्ये जाऊ पाहणाऱ्या नारिकांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.