English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भीती होती तेच घडतंय! IMD च्या अलर्टनुसार पुढील 24 तासांत कसं असेल महाराष्ट्रासह देशातील हवामान?

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतरांगेवरून येणारे वारे पुन्हा एकदा सक्रिय झाले असून या वाऱ्यांमुळं देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये हवामानात बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रापर्यंतसुद्धा या बदलांचे परिणाम पाहायला मिळणार आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Feb 10, 2026, 07:06 AM IST
भीती होती तेच घडतंय! IMD च्या अलर्टनुसार पुढील 24 तासांत कसं असेल महाराष्ट्रासह देशातील हवामान?
maharashtra weather news 10 february 2026 temprature drops again heatwave like situation in Mumbai thane north india cold and fog alert climate latest news

Maharashtra Weather News : एकिकडे जागतिक स्तरावर होणारे हवामान बदल तज्ज्ञांच्या चिंतेत भर टाकत असतानाच दुसरीकडे भारताच्या उत्तरेकडून आणि हिमालय पर्वतरांगेवरून वाहत येणाऱ्या वाऱ्यांचाही परिणाम देशावर होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील 48 तासांच्याच हवामानाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास, सातत्यानं वाऱ्याची दिशा बदलत असल्यामुळं पुन्हा एकदा उत्तर भारतामध्ये थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं हे बदल पाहता देशात पुन्हा एकदा या बदलांचा वेग वाढणार असून पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्यामुळं प्रामुख्यानं त्याचा सर्वाधिक परिणाम पर्वतीय भागांमध्ये पाहायला मिळेल असा इशारा जारी केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात ज्याची भीती होतंय तेच घडतंय?

उत्तरेकडील राज्यांवर दिसणाऱ्या हवामान बदलांचा थेट परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत दिसत असून, राज्यात पुन्हा एकदा तापमानात चढ- उतार होत आहेत. राज्याच्या किमान तापमानात प्रामुख्यानं घट नोंदवण्यात आली असून, दुपारी मात्र उकाडा वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ठाणे, कोकण किनारपट्टी, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्या कारणानं इथं उष्मा अधिक जाणवणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्यामुळं या सततच्या टोकाच्या बदलांचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून आजारी पडण्याचं प्रमाण भीतीदायकरित्या वाढताना दिसत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : थरकाप उडवणारे जगातील 'घातक' विमानतळ, भलेभले वैमानिकसुद्धा दचकतात... कुठंयत 'ही' ठिकाणं?

 

ठिकठिकाणी सुरू असणारी बांधकामं आणि प्रत्यक्षात वाऱ्याचा कमी झालेला वेग यामुळं शहरातील हवा प्रचंड प्रदूषित असून मुंबईसमवेत अनेक उपनगरीय क्षेत्रांमध्येसुद्धा दृश्यमानता प्रभावित होताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे, तर यामुळं नागरिकांना श्वसनाचे त्रास डोकं वर काढताना दिसत आहेत. राज्यात सध्या उष्ण आणि दमट हवामानात सातत्य असून विदर्भ आणि मराठवाड्यात रात्रीच्या वेळी मात्र काहीसा गारठा जाणवत आहे. दुपारी मात्र सूर्याचा कहर आतापासूनच पाहायला मिळत असल्यानं उन्हाळ्याच्या विचारानं आतापासूनच नागरिकांना धड़की भरत आहे. पुढते 24 तास हीच स्थिती कायम राहणार असून, राज्यातील किमान तापमानात वाढ होणार नसल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

IMD नं कोणत्या स्थितीबाबत केलं सतर्क? 

आयएमडीच्या अंदाजनुसार पश्चिमी झंझावातामुळं देशातील हिमालय क्षेत्रामध्ये पुढील 48 तासांसाठी पाऊस आणि हिमवर्षावाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, मैदानी क्षेत्रांमध्ये तापमानात घट अपेक्षित असून सोसाट्याचा वारा आणि हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि लेह लडाख अशा भागांमध्ये प्रामुख्यानं पावसाचा शिडकावा पाहायला मिळणार असून हवामानात सातत्यानं बदल अपेक्षित असल्यानं स्थानिकांसमवेत पर्यटनासाठी या राज्यांमध्ये जाऊ पाहणाऱ्या नारिकांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 10 february 2026weather forecast

इतर बातम्या

भाजपने 2017 चा विक्रम मोडला! संपूर्ण महाराष्ट्रात 410 जागा...

महाराष्ट्र बातम्या