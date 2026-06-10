/Weather News : अंधार दाटून येणार... मान्सून प्रगतीपथावर; 30 जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा अलर्ट! कोकणात भलतीच भीती...

Monsoon Update : केरळनंतर कर्नाटक, गोवा करत अखेर मान्सून दक्षिण कोकणात अगदी दणक्यात हजर झाला. दरम्यान महाराष्ट्रात एकिकडे मान्सूनच्या हजेरीस पोषक वातावरणनिर्मिती होत असतानाच दुसरीकडे मान्सूनपूर्व पावसानंही धुमाकूळ घातल्याचं चित्र आहे. पुढील 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी फक्त पावसाळी ढगांमुळं अंधार दाटून येईल मात्र, उष्मा कायम राहणार असल्यानं मान्सूनची प्रतीक्षासुद्धा शिगेला पोहोचताना दिसेल. (Weather News)
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं 10 जूनसाठी वर्तवलेल्या हवामान अंदाजानुसार महाराष्ट्रात पावसानं हजेरी लावली असली तरीही कमाल तापमानात अद्याप घट झालेली नाही. पुढील 24 तासांत संमिश्र हवामानामध्ये वादळाची सरशी नाकारता येत नाही. राज्यातील 30 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, पुढील काही दिवस ही स्थिती कायम असेल असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि कोकण क्षेत्रामध्ये ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या सरींची अपेक्षा आहे.
पर्जन्यमानाच्या अंदाजानुसार हवामान विभागानं मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, बीड, परभणी, लातूर, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची हजेरी असेल. यादरम्यान ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहतील. तर, समुद्रसुद्धा खवळलेला असेल याची नागरिकांनी काळजी घ्यावी.
पावसाचं हे सत्र एका दिवसापुरताच मर्यादित राहणार नसून, 10 ते 13 जूनदरम्यान मुंबई, नवी मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात हे चित्र कायम असेल. तर, घाटमाथ्यावरही पावसाचा जोर वाढेल असा अंदाज आहे. नाशिक, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांना विजांच्या कडकटाडासह पाऊस पाहायला मिळेल.
रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांनी चिपळूण, गुहागर,खेडसह जिल्ह्यातील तब्बल 181 गावे दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करत नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. चिपळूणमध्ये 17 गावं आणि गुहागर 20 गावं दरड प्रवण क्षेत्रात येत असून, त्या धर्तीवर प्रशासन अलर्ट मोडवर असून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रशासनाने आपली बचाव यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.