हिमालयातील बर्फवृष्टीमुळं महाराष्ट्र गारठला; मुंबई19 अंशांवर, महाबळेश्वर-नाशिकचं किमान तापमान त्याहून कमी...

Maharashtra Weather News : राज्यात कडाक्याची थंडी पडण्यास सुरुवात. मुंबईकरांना अनुभवता येणार गुलाबी थंडी... कधीपर्यंत झोंबणार हा गार वारा?   

सायली पाटील | Updated: Nov 10, 2025, 07:59 AM IST
Maharashtra Weather News : भारतील हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार (IMD) सध्या संपूर्ण देशभरात सातत्यानं होणारे हवामान बदल पाहता कडाक्याची थंडी, अवकाळी पाऊस आणि तत्सम परिस्थितीसह पुढील काही दिवसांत हवामानात होणारे बदल आणखी वेग धारण करणार असल्यानं नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन. नव्यानं सक्रिय होणाऱ्या पश्चिमी झंझावातामुळं देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यांसारख्या भागांमध्ये हलका पाऊस आणि हिमवर्षावाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रात हिमालयातील वाऱ्यांचा परिणाम... 

हिमालयातील संपूर्ण क्षेत्रामध्ये मागील चार दिवसांपूर्वी झालेल्या तूफान बर्फवृष्टीमुळे या हिमवर्षावाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रावरही होताना दिसत असून उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबईसोबतच नजीकच्या भागांमध्ये किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार रविवारी मुंबईत 19 अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली. सध्याच्या मोसमातील आतापर्यंतचा हा नीचांक असल्यानं मुंबईसुद्धा चांगलीच गारठली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. उत्तर भारतातील पर्वतीय राज्यांकडून दक्षिण भारताकडे वाहणाऱ्या शीत वाऱ्यामुळे येत्या शुक्रवारपर्यंत किमान तापमानाचा पारा घसरणं कायम राहण्याची शक्यता असल्यानं  आठवडाभर मुंबईकरांना गुलाबी थंडीचा अनुभव घेता येईल असा इशारा देण्यता आला आहे. 

महाराष्ट्रात हिमालयातील वाऱ्यांचा थेट परिणाम पाहायला मिळत असून, धुळे, जेऊर इथं पारा 10 अंशांवर पोहोचला आहे. साताऱ्यातील घाटमाथ्यासह महाबळेश्वर इथं पारा 15 अंशांवर पोहोचला आहे. तर पुण्यात गारठा वाढला असून थंडीची जोरदार एंट्री झाली असून, पुण्यात किमान तापमान 14.3 अंशांवर आली आसल्यानं महाबळेश्वरपेक्षाही पुण्यात कमी तापमान असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

पुणेकर थंडीने गारठले, तापमान आणखी घटणार कोल्हापूर आणि कोकणातही थंडीला सुरुवात झाली असून , गिरिस्थानांवर कडाक्याची थंडी पडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. परिणामी राज्यात पुढील 24 तासांसह पुढचे काही दिवस हवामान कोरडं राहणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

FAQ

भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) नुसार देशभरातील हवामान बदल कसे आहेत?
IMD च्या माहितीनुसार, संपूर्ण देशात सातत्याने होणारे हवामान बदल पाहता कडाक्याची थंडी, अवकाळी पाऊस आणि तत्सम परिस्थिती पुढील काही दिवसांत आणखी वेग धारण करणार आहेत. नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

हिमालयातील वाऱ्यांचा महाराष्ट्रावर कसा परिणाम होत आहे?
हिमालयातील क्षेत्रात मागील चार दिवसांपूर्वी झालेल्या तूफान बर्फवृष्टीमुळे उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई आणि नजीकच्या भागांमध्ये किमान तापमान कमी झाले आहे.

मुंबईतील सध्याचे तापमान कसे आहे आणि पुढील दिवसांत काय अपेक्षा आहे?
रविवारी मुंबईत किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जो सध्याच्या मोसमातील आतापर्यंतचा नीचांक आहे. मुंबईकरांना गुलाबी थंडीचा अनुभव घेता येईल असा इशारा देण्यात आला आहे, आणि आठवडाभर तापमान कमी राहण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

