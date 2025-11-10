हिमालयातील बर्फवृष्टीमुळं महाराष्ट्र गारठला; मुंबई19 अंशांवर, महाबळेश्वर-नाशिकचं किमान तापमान त्याहून कमी...

Maharashtra Weather News : भारतील हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार (IMD) सध्या संपूर्ण देशभरात सातत्यानं होणारे हवामान बदल पाहता कडाक्याची थंडी, अवकाळी पाऊस आणि तत्सम परिस्थितीसह पुढील काही दिवसांत हवामानात होणारे बदल आणखी वेग धारण करणार असल्यानं नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन. नव्यानं सक्रिय होणाऱ्या पश्चिमी झंझावातामुळं देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यांसारख्या भागांमध्ये हलका पाऊस आणि हिमवर्षावाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हिमालयातील संपूर्ण क्षेत्रामध्ये मागील चार दिवसांपूर्वी झालेल्या तूफान बर्फवृष्टीमुळे या हिमवर्षावाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रावरही होताना दिसत असून उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबईसोबतच नजीकच्या भागांमध्ये किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार रविवारी मुंबईत 19 अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली. सध्याच्या मोसमातील आतापर्यंतचा हा नीचांक असल्यानं मुंबईसुद्धा चांगलीच गारठली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. उत्तर भारतातील पर्वतीय राज्यांकडून दक्षिण भारताकडे वाहणाऱ्या शीत वाऱ्यामुळे येत्या शुक्रवारपर्यंत किमान तापमानाचा पारा घसरणं कायम राहण्याची शक्यता असल्यानं आठवडाभर मुंबईकरांना गुलाबी थंडीचा अनुभव घेता येईल असा इशारा देण्यता आला आहे.
महाराष्ट्रात हिमालयातील वाऱ्यांचा थेट परिणाम पाहायला मिळत असून, धुळे, जेऊर इथं पारा 10 अंशांवर पोहोचला आहे. साताऱ्यातील घाटमाथ्यासह महाबळेश्वर इथं पारा 15 अंशांवर पोहोचला आहे. तर पुण्यात गारठा वाढला असून थंडीची जोरदार एंट्री झाली असून, पुण्यात किमान तापमान 14.3 अंशांवर आली आसल्यानं महाबळेश्वरपेक्षाही पुण्यात कमी तापमान असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
पुणेकर थंडीने गारठले, तापमान आणखी घटणार कोल्हापूर आणि कोकणातही थंडीला सुरुवात झाली असून , गिरिस्थानांवर कडाक्याची थंडी पडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. परिणामी राज्यात पुढील 24 तासांसह पुढचे काही दिवस हवामान कोरडं राहणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
