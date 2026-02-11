बापरे! अचानक बदलली वाऱ्याची दिशा अन् वाढला वेग; महाराष्ट्रात उकाडा असह्य होतानाच कुठं वर्तवण्यात आला पावसाचा अंदाज?

Maharashra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग, आयएमडीकडून मध्य भारतासह उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये पावसासह धुक्याचा इशारा जारी केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात बहुतांश ठिकाणी पावसाची हजेरी असेल असं हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. इतकंचट नव्हे तर, पुढील 48 तासांमध्ये केरळासह महाराष्ट्राचा काही भाहग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणामध्ये पावसाची प्राथमिक शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 40 किमी असेल अशा पूर्वानुमानामुळं नागरिकांना सतर्क करण्यात आलं आहे.
तापमानातील चढ, उतार महाराष्ट्रासाठी नवे नाहीत. मात्र तरीसुद्धा येत्या काळात होणारे बदल मात्र चिंतेत भर टाकताना दिसतील. राज्यातून आता थंडी पूर्णपणे हद्दपार झाली असून पुन्हा एकदा तापमानवाढीस सुरुवात झाली आहे. कमाल तापमानाचा आकडा सातत्यानं वाढत असल्यामुळं महाराष्ट्रात उन्हाळा खऱ्या अर्थानं सुरू झाल्याचं चित्र आहे. किनारपट्टी भागांमध्येसुद्धा आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्यानं उष्मा अधिक भासत आहे. हवामानातील या बदलांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम पाहता यंत्रणांनी नागरिकांना आरोग्य जपण्याचा सल्ला दिला आहे.
राज्यात पहाटेच्या वेळी असणारा गारठा अद्याप काही दिवस मुक्कामी असेल. मात्र, सूर्योदयानंतर हा गारठा वेगानं कमी होत उन्हाच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत. मुंबई, ठाणे, कोकण किनारपट्टी, विर्भात उकाडा जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे आणि ही स्थिती इतक्यात बदलणार नाही असाच अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
खासही हवामान निरीक्षण संस्था स्कायमेटच्या (Skymet) माहितीनुसार उत्तर पाकिस्तानपासून जम्मू काश्मीरच्या क्षेत्रावर वाऱ्यांची चक्राकार स्थिती निर्माण करणाऱ्या पश्चिमी झंझावातानं पंजाबचा प्रांतही व्यापला आहे. याशिवाय दक्षिण पूर्व बांगलादेश आणि केरळच्या मध्य भागांवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती सक्रिय असल्यानं दक्षिण भारत आणि उत्तर भारतात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 24 तासांसाठी ही स्थिती कायम राहणार असून त्यानंतर धीम्या गतीनं तापमानवाढीस सुरुवात होईल असा अंदाज आहे.