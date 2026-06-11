Weather News : मुंबईवर पाऊस रुसला? राज्यातून वादळाची माघार; तरीही 'या' जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’, आता कोणता धोका?

Maharashtra Weather News : मान्सूनचे वारे एकिकडे प्रगती करता असं चित्र दिसत असतानाच दुसरीकडे मात्र या मोसमी पावसाच्या वाटेत काही अडथळे येत असल्याची परिस्थितीसुद्धा पाहायला मिळत आहे. कोकण आणि राज्याच्या काही भागांमध्ये आलेला पाऊस अद्यापही इतर भागांमध्ये पोहोचलेला नाही. ज्यामुळं पुढील काही दिवसांत राज्यातील तापमानात चढ- उतार अपेक्षित असल्याचा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यात मान्सूनपूर्व पाऊस आणि वादळाची तीव्रता कमी होईल. मात्र तरीही काही जिल्ह्यांवर पूर्वमोसमी पावसाचं सावट असल्या कारणानं या भागांमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात 11 जून रोजी 15 जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा मारा सोसावा लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर आणि गोंदिया या भागांत दरम्यानच्या काळात ऑरेंज अलर्ट लागू असेल. तर विदर्भातील काही जिल्ह्यांना मात्र पुन्हा उन्हाचा तडाखा सोसावा लागणार असून पुढील 48 तासांमध्ये इथं पावसाळी वाऱ्यांना वाव मिळण्याचा अंदाज आहे. तर कोकणातील पालघर, रायगड जिल्ह्यांना उष्ण आणि दमट हवामानाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीसह मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाची दमदार हजेरी असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
कोकणात एकिकडे पावसाची हजेरी असली तरीही उत्तर कोकणातील काही भागासह मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यामध्ये उष्ण आणि दमट वातावरण कायम असेल. ज्यामुळं हा उष्मा असह्य होणार आहे. 6 जून रोजी तळकोकणात मान्सून दाखल होऊनही 11 जून आला तरीसुद्धा राज्याल मान्सूननं दिलेली ओढ आता अनेक चिंतांना वाव देऊन जात आहे.
किमान पुढचे पाच दिवस राज्यातील कमाल तापमानात फारसे बदल होणार नाहीत अशी प्राथमिक माहिती हवामान विभागानं दिली आहे. तर, मान्सूनचे वारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडूसह अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर, आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागांसह, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड ओडिशाच्या काही भागात प्रवेश करतील, असा अंदाज भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. तेव्हा या वाटेनं मान्सून नेमका कोणत्या वेगानं प्रवास करतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. मुख्य म्हणजे एल निनोचं सावट असल्यामुळं आतापासूनच जर ही तऱ्हा असेल तर येत्या काळात मान्सून नेमका तग धरेल की नाही? असा चिंतेचा सूरही आळवला जात आहे.