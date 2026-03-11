गुजरातमधील वाऱ्यांचा महाराष्ट्रावर विपरित परिणाम; येत्या 24 तासांत उकाडा वाढणार; 50KM वेगाचे वारे सोबत वादळ आणणार

Maharashtar Weather News : मुंबई शहर, कोकण इथं हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण कमी झाल्या कारणानं उष्मा अधिक प्रमाणात जाणवत आहे, तर नागरिकांना उष्माघाताच्या अनेक लक्षणांचाही सामना करावा लागत आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रामध्येसुद्धा तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून, येते काही दिवस हे उष्णपर्व कायम राहील असाच अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार गुजरातच्या वाऱ्यांचा महाराष्ट्रावर परिणाम होताना दिसत आहे. सध्याच्या घडीला राजस्थान आणि गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या अँटी सायक्लॉनाचा विपरीत परिणाम राज्यावर होत असून, उष्ण वारे महाराष्ट्रासह कोकणाकडे वाहत आहेत. ज्यामुळं सोमवारपासून मुंबई शहर आणि उपनगर, ठाणे आणि नजीकच्या परिसरात उष्णतेची लाट सक्रिय असून येत्य़ा 24 तासांमध्येसुद्धा ही स्थिती कायम असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
मुंबईत मंगळवारी सरासरी तापमान 38 अंश सेल्सिअसच्या घरात होतं. तर, ठाण्यामध्ये हाच आकडा 40 ते 41 अंशांदरम्यान पाहायला मिळाला. दुपारी उष्णतेच्या या झळा राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तीव्र होत असून, रात्रीच्या तापमानातही फारशी घट नसल्यानं यंदाचा उन्हाळा आतापासूनच नागरिकांना बेजार करताना दिसत आहे.
पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड , पालघरसह नवी मुंबई आणि नजीकच्या भागांमध्ये कमाल तापमानाचा पारा 40 अंशांच्या घरात असेल. नोंद झाला. सकाळी 11 सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर तांडव करण्यास सुरुवात करत असून ही स्थिती मध्य महाराष्ट्रापासून विदर्भ आणि मराठवाड्यातही कायम असल्याचं दिसून येत असल्यानं गरज असल्यासच दुपाती 11 ते 4 या वेळेत घराबाहेर पडा, घराबाहेर निघताना सोबत पाण्याची बाटली बाळगा, सूती कपड्यांचा वापर करा अशा सूचना नागरिकांना करण्यात येत आहेत. लहान मुलांसमवेत ज्येष्ठांच्याही आरोग्याची काळजी घेण्याचं आवाहन या दरम्यान करण्यात येत आहे.
बुधवारच्या उष्ण वाऱ्यांच्या माऱ्यानंतर मुंबई आणि कोकणात तापमानात किंचित घट अपेक्षित असली तरीही उष्ण वातावरण कायम राहणार असल्याने एप्रिल आणि मे महिन्याचा तडाखा नागरिकांना आतापासूनच जाणवू लागला आहे हे नाकारता येत नाही.
फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर, देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये उकाडा वाढण्यास सुरुवात झालेली असतानाच दुसरीकडे केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वादळी वारे आणि पावसाचा इशारा दिला आहे. बिहार आणि झारखंडसह पूर्व भारतामध्ये ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहणार असून सोबत वादळ आणि मुसळधार पाऊस आणणार असल्याची स्थिती निर्माण होत आहे. उत्तरेकडे पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्यानं पर्वतांमध्ये पाऊस आणि हिमवर्षावाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. तर, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यानं वाऱ्यांना नवी दिशा दिल्यानं येत्या काही दिवसांत नव्यानं हवामान बदल दिसून येतील असा प्राथमिक अंदाज आहे.