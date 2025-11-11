काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हुडहूडी! महाराष्ट्रातही एकाएकी थंडीचा कडाका वाढण्यामागे नेमकं कारण काय?

Weather News : देशभरात सध्या थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली असून, झारखंड, मध्य प्रदेशापासून अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या (Jammu Kashmir) जम्मू काश्मीर, (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड (Uttarakhand) यांसारख्या राज्यांमध्येसुद्धा थंडीचा कडाका वाढताना दिसत आहे. या शीतलहरींच्या परिणामस्वरुप महाराष्ट्रातही शीतलहरींचा मारा होण्यास सुरुवात झाली असून, राज्यात थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
राजच्यातील मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांसह उत्तर महाराष्ट्रसुद्धा गारठण्यास सुरुवात झाली असून, उर्वरित राज्यात हवामान बहुतांशी कोरडं असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सध्या बंगालच्या उपसागरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, तामिळनाडू आणि नजीकच्या भागामध्ये याचे परिणाम पाहायला मिळत आहेत. तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागांमध्ये दुपारच्या वेळी उष्मा अधिक भासत आहे. तर, पहाट मात्र गारठ्यानं तर कुठं गुलाबी थंडीनं सुरू होत आहे अशीच स्थिती सध्या राज्यात दिसून येतेय.
महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढला तरीही अद्याप थंडीची लाट आलेली नाही. जेव्हा तापमान 10 अंशांहून कमी होऊन सरासरी तापमानाचा आकडा 4.5 अंशांहून खाली जातो तेव्हा या परिस्थितीला थंडीची लाट आली असं म्हटलं जातं. नोव्हेंबरच्या अखेरीस राज्यात थंडीचा कडाका आणखी वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असल्यानं आता तापनाचा नीचांकी आकडा कितीवर स्थिरावतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मुंबई शहर (Mumbai Weather) आणि उपनगरात पुढील 24 तासांत आकाश निरभ्र राहील. तर, कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे 31 अंश सेल्सिअस आणि 19 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. देशाच्या उत्तरेकडून वाहणारे थंड वारे राज्याच्या सोलापूरपर्यंत पोहोचल्यानं महाराष्ट्रातील सरासरी किमान तापमानात घाट होण्यास सुरुवात झाली आहे. अहिल्यानगर, छ. संभाजी नगर, बीड, डहाणू, नाशिक, नंदुरबार, नांदेड, सांगली या शहरांबरोबरच विदर्भातील शहरात थंडीच्या लाटेसदृश्य स्थिती पाहायला मिळत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, प्रामुख्यानं जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी तसेच संपूर्ण विदर्भात किमान तापमानाचा पारा घसरणार असल्यानं थंडीचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या पर्वतीय भागांमध्ये हवामानात बदल झाले असून, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमध्ये बर्फवृष्टीस सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 48 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, मनाली आणि लाहौल स्पिती इथं जोरदार हिमवृष्टीचा इशारा वर्तवण्यात आला आहे. तर, उत्तराखंडच्या मसूरी, चमोली, नैनिताल, रुद्रप्रयाग अशा भागांमध्येसुद्धा थंडीचा कडाका वाढण्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रात सध्या थंडीचा कडाका का वाढत आहे?
उत्तरेकडील राज्यांमधून (जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) येणाऱ्या शीतलहरींच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात थंडी वाढत आहे. हवामान विभागानुसार, उत्तरेकडील थंड वारे सोलापूरपर्यंत पोहोचले असून, राज्यातील सरासरी किमान तापमान कमी होत आहे.
महाराष्ट्रात थंडीची लाट आली आहे का?
नाही, अद्याप थंडीची लाट आलेली नाही. थंडीची लाट तेव्हा मानली जाते जेव्हा तापमान 10 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते आणि सरासरी तापमान 4.5 अंशांपेक्षा अधिक कमी होते.
मुंबईचे हवामान कसे असेल?
मुंबई आणि उपनगरात पुढील 24 तासांत आकाश निरभ्र राहील. कमाल तापमान 31 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.