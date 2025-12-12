English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
यलो अलर्ट! थंडीचा कडाका पाहता महाराष्ट्रात आहोत की हिमाचलमध्ये हाच प्रश्न; सगळीकडे हुडहूडी

Maharashtra weather News : मुंबईसह राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये सध्या थंडीचा कडाका वाढत असून, येत्या काळात थंडीची ही लाट आणखी तीव्र होणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 12, 2025, 07:00 AM IST
Maharashtra weather News : उत्तरेकडे मैदानी भागांमध्येसुद्धा सातत्यानं तापमानात घट होत असल्या कारणानं तिथून येणाऱ्या शीतलहरींनी मध्य भारत आणि महाराष्ट्र गारठला आहे. गेल्या 24 तासांप्रमाणंच पुढचे 48 ताससुद्धा गारठा कायम राहणार असून, बहुधा त्याच आणखी वाढ अपेक्षित असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांसाठी याच पार्श्वभूमीवर थंडीचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

प्रामुख्यानं पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, पुणे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड लातूर इथं थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकणातील काही भागांमध्येसुद्धा तापमानात समाधानकारक घट होत असून दुपारची वेळ वगळता या भागांनाही गार वारे झोडपताना दिसत आहेत. आठवडी सुट्ट्या आणि कडाक्याची थंडी यांमुळं अनेकांचे हिवाळी सहलींचे बेत हवामान अंदाज पाहता सुपरहिट ठरणार असं म्हणायला हरकत नाही. 

17 शहरं महाबळेश्वरहून थंड! 

उत्तर भारतात नीचांकी तापमानाचा आकडा 4 अंशांवर असतानाच इथं महाराष्ट्रातील जेऊरमध्ये पारा 5.5 अंशांवर पोहोचल्यानं राज्यात नेमकी किती कडाक्याची थंडी पडली आहे याचा स्पष्ट अंदाज येतोय. मागील 24 तासांमध्ये राज्यातील अनेक शहरांचं किमान तापमान 10 अंशांदरम्यान किंवा काही ठिकाणी त्याहूनही कमी नोंदवण्यात आल्यानं महाराष्ट्रात आहोत की हिमाचल प्रदेशात असाच प्रश्न नागरिकांना पडू लागला आहे. हवामान यंत्रणेनुसार गुरुवारी मुंबईचं किमान तापमान 15, तर माथेरानचं 17 अंशांवर स्थिरावलं. थोडक्यात मुंबईचा माथेरान झाला असं म्हणायला हरकत नाही.  तर, राज्यातील 17 शहरांमध्ये महाबळेश्वरहून अधिक गारठा पाहायला मिळाला. 

राज्यातील शहरांचं किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये 

अहिल्यानगर- 6.6
परभणी- 10.4
गोंदिया- 8.0
छ. संभाजीनगर- 10.8
नागपूर- चंद्रपूर- 10.8 
नाशिक- 8.20
नांदेड- 8.8
महाबळेश्वर-11.1
मालेगाव-8.8
बुलढाणा- 12.20
वर्धा- 9.9
सांगली- 12.3
यवतमाळ- 10.0
नंदुरबार- 12.4
सातारा- 10.0
सोलापूर- 13.2
अकोला-10.0
कोल्हापूर-14.4
धाराशिव- 10.2 
डहाणू- 15.20
गडचिरोली- 10.2
मुंबई- 15.6
अमरावती- 10.2
माथेरान- 17.4

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

