यलो अलर्ट! थंडीचा कडाका पाहता महाराष्ट्रात आहोत की हिमाचलमध्ये हाच प्रश्न; सगळीकडे हुडहूडी

Maharashtra weather News : उत्तरेकडे मैदानी भागांमध्येसुद्धा सातत्यानं तापमानात घट होत असल्या कारणानं तिथून येणाऱ्या शीतलहरींनी मध्य भारत आणि महाराष्ट्र गारठला आहे. गेल्या 24 तासांप्रमाणंच पुढचे 48 ताससुद्धा गारठा कायम राहणार असून, बहुधा त्याच आणखी वाढ अपेक्षित असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांसाठी याच पार्श्वभूमीवर थंडीचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
प्रामुख्यानं पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, पुणे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड लातूर इथं थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकणातील काही भागांमध्येसुद्धा तापमानात समाधानकारक घट होत असून दुपारची वेळ वगळता या भागांनाही गार वारे झोडपताना दिसत आहेत. आठवडी सुट्ट्या आणि कडाक्याची थंडी यांमुळं अनेकांचे हिवाळी सहलींचे बेत हवामान अंदाज पाहता सुपरहिट ठरणार असं म्हणायला हरकत नाही.
उत्तर भारतात नीचांकी तापमानाचा आकडा 4 अंशांवर असतानाच इथं महाराष्ट्रातील जेऊरमध्ये पारा 5.5 अंशांवर पोहोचल्यानं राज्यात नेमकी किती कडाक्याची थंडी पडली आहे याचा स्पष्ट अंदाज येतोय. मागील 24 तासांमध्ये राज्यातील अनेक शहरांचं किमान तापमान 10 अंशांदरम्यान किंवा काही ठिकाणी त्याहूनही कमी नोंदवण्यात आल्यानं महाराष्ट्रात आहोत की हिमाचल प्रदेशात असाच प्रश्न नागरिकांना पडू लागला आहे. हवामान यंत्रणेनुसार गुरुवारी मुंबईचं किमान तापमान 15, तर माथेरानचं 17 अंशांवर स्थिरावलं. थोडक्यात मुंबईचा माथेरान झाला असं म्हणायला हरकत नाही. तर, राज्यातील 17 शहरांमध्ये महाबळेश्वरहून अधिक गारठा पाहायला मिळाला.
Cold wave very likely to prevail in isolated pockets over Madhya Maharashtra and Marathwada.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया https://t.co/jw7yrf9chD भेट घ्या. pic.twitter.com/5nlysXRAkL
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) December 11, 2025
अहिल्यानगर- 6.6
परभणी- 10.4
गोंदिया- 8.0
छ. संभाजीनगर- 10.8
नागपूर- चंद्रपूर- 10.8
नाशिक- 8.20
नांदेड- 8.8
महाबळेश्वर-11.1
मालेगाव-8.8
बुलढाणा- 12.20
वर्धा- 9.9
सांगली- 12.3
यवतमाळ- 10.0
नंदुरबार- 12.4
सातारा- 10.0
सोलापूर- 13.2
अकोला-10.0
कोल्हापूर-14.4
धाराशिव- 10.2
डहाणू- 15.20
गडचिरोली- 10.2
मुंबई- 15.6
अमरावती- 10.2
माथेरान- 17.4