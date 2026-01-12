English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुढील 24 तास बोचऱ्या थंडीचे, मुंबईकरही गारठले; उत्तरेकडून झंझावाती वेगानं... हिवाळी सहलींसाठी जाणाऱ्यांनो सावध व्हा!

पुढील 24 तास बोचऱ्या थंडीचे, मुंबईकरही गारठले; उत्तरेकडून झंझावाती वेगानं... हिवाळी सहलींसाठी जाणाऱ्यांनो सावध व्हा!

Maharashtra Weather News : उत्तरेकडून  अतिप्रचंड वेगानं शीतलहरींचा मध्य भारताच्या दिशेनं प्रवास... दक्षिण किनारपट्टीला मात्र कमी दाबाच्या पट्ट्याचं वेगळंच थरारनाट्य. जाणून घ्या पुढील 24 तासांमध्ये कसं असेल हवामान?    

सायली पाटील | Updated: Jan 12, 2026, 07:22 AM IST
पुढील 24 तास बोचऱ्या थंडीचे, मुंबईकरही गारठले; उत्तरेकडून झंझावाती वेगानं... हिवाळी सहलींसाठी जाणाऱ्यांनो सावध व्हा!
Maharashtra weather news 12 january 2026 mumbai maharashtra winter cold wave in uttarakhand jammu kashmir snowfall in himachal pradesh

Maharashtra Weather News : 12 जानेवारी 2026 रोजी भारतामध्ये शीतलहर आणखी तीव्र होणार असून, परिणामस्वरुप उत्तरेकडील राज्यांसह पूर्वोत्तर भारतामध्येसुद्धा कडाक्याची थंडी पडणार असल्याचा इशारा केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं जारी केला आहे.  हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्लीसह अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडसहीत इतर राज्यांनाही सतर्क करण्यात आलं आहे. देशातील उत्तर पश्चिमेस असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये थंडीचा कडाका वाढणार असून त्यामुळं जनजीवन विस्कळीतही होऊ शकतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रातही किमान तापमानात घट...

महाराष्ट्रात मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये थंडीचा कडाका प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, प्रामुख्यानं उत्तर महाराष्ट्रात तापमानात लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात शंडीच्या लाटेसम परिस्थिती ओढावणार असल्यामुळं यंत्रणांनी नागरिकांना 
आरोग्याची काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्रासमवेत राज्यातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथील घाट क्षेत्रांमध्येसुद्धा तापमानात काही अंशांची घट होणार असून, पहाटेच्या वेळेपासून सूर्य डोक्यावर येईपर्यंत धुक्याची चादर कायम असेल. ज्याचा दृश्यमानतेवर परिणाम होताना दिसणार आहे. कोकण किनारपट्टी क्षेत्र आणि अंतर्गत भागांमध्येसुद्धा कमाल आणि किमान तापमानात सरासरी 2 ते 3 अंश सेल्सिअसचा चढ-उतार अपेक्षित असला तरीही राज्यात हा आठवडा थंडीचाच असेल असाच प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

पावसाळी प्रणालीचा प्रभाव कमी...

बंगालच्या उपसागरात आग्नेयेस सक्रिय असणारी वादळी वाऱ्यांची प्रणाली आता निवळली असून, त्याचा प्रामुख्यानं प्रभाव दिसला तो म्हणजे दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळासह कर्नाटकच्या अंतर्गत भागांमध्ये. याच कर्नाटकातील होन्नावर इथं मागील 24 तासांतील सर्वाधिक तापमानाची नोंदही करण्यात आली, जिथं आकडा 35 अंशांपलिकडे पोहोचला होता. तर महाराष्ट्रात, कोकणातील रत्नागिरी इथं सर्वाधिक 33 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली. 

हिवाळी सहलीसाठी जाणाऱ्यांनी सावध व्हा!

देशभरात सध्या उत्तरेपासून मध्य भारत आणि दक्षिण भारताचा काही भाग, पूर्वेकडील राज्यांपासून पश्चिमेकडील क्षेत्रांपर्यंत शीतलहरींचा प्रभाव स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. त्यातच सध्याचे सुट्ट्यांचे दिवस आणि पर्वतीय राज्यांकडे असणारा पर्यटकांचा ओघ पाहता यंत्रणांनी, प्रामुख्यानं हिमाचल प्रदेशातील रोहतांग पास, ताबो, लाहौल, स्पितीचं खोरं, अतीव उत्तरेक़डे जम्मूचा मैदानी भाग आणि काश्मीरच्या खोऱ्यासह उत्तराखंडमधील पर्वतीय भागांमध्ये जोरदार हिमवर्षावाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळं या स्थितीत स्थानिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं असून या भागांमध्ये पर्यटनासाथी जाणाऱ्या नागरिकांनासुद्धा कडाक्याच्या थंडीच्या या स्थितीत सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

हवामानात मोठ्या बदलांचे संकेत...

खासगी हवामान यंत्रणा स्कायमेटच्या माहितीनुसार जागतिक तापमानवाढीची एकंदर स्थिती सातत्यानं बदलत असून, ला नीनाची प्रणाली 2026 मध्ये सुरुवातीच्याच काही महिन्यांमध्ये संपुष्टात येणार आहे. या बदलामुळं वर्षाच्या मध्यापून अखेरच्या सत्रात अल नीनो परतू शकतो. ज्यामुळं संपूर्ण भारतीय क्षेत्रात पावसाच्या या प्रणालीचा परिणाम होताना दिसेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 12 january 2026weather forecast

इतर बातम्या

महेश मांजरेकरांनी दिली होती सिनेमाची ऑफर; अमित ठाकरे म्हणाल...

मनोरंजन