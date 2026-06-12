/Weather News : उकाडा वाढणार, मान्सून ढग येणार पण पाऊस नाही... महाराष्ट्रात तापमानवाढीचा इशारा...

Maharashtra Weather News : मागील 24 तासांमध्ये राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये ढगाळ वातावरण पाहायला मिळालं. मात्र कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाड्याचा काही भाग वगळता राज्यात पावसानं ओढ दिल्याचं पाहायला मिळालं. मान्सूनसाठी पूरक स्थिती निर्माण झालेली असतानासुद्धा प्रत्यक्षात मात्र पाऊस बरसत नसल्यानं येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा उकाडा वाढणार असल्याचा इशरा हवामान विभागानं दिला आहे.
मोसमी वाऱ्यांची वाटचाल अतिशय संथ गतीनं सुरू असल्यानं मुंबई, कोकणात उष्ण आणि दमट हवामान पाहायला मिळेल. तर, राज्यातील सरासरी तापमानात 2 ते 3 अंशांची वाढ होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. ज्यामुळं पाऊस हातावर तुरी देणं पुढील काही दिवस सुरुच राहील असा इशारा हवामान विभागानं वर्तवला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोसमी पावसाची उत्तर सीमा कोकणात हर्णे आणि मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूरपाशी स्थिर आहे. असल्यानं मान्सून लपंडाव खेळताना दिसेल असं म्हटलं जात आहे.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पूर्वमोसमी पावसानं जोरदार हजेरी लावली असली तरीही काही जिल्हे मात्र या पूर्वमोसमी पावसाच्या बाबतीतसुद्धा अपवाद ठरले आहेत. ज्यामुळं आता उकाडा असह्य होताना दिसत आहे. त्यातच वादळी पावसानं काही अंशी माघार घेतली असातना दक्षिण कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचे काही जिल्हेय वगळता मुंबई आणि कोकणत्या उत्तरेकडे मात्र दमट हवामानानं जीवाची काहिली केली आहे. पुढील 48 तास या स्थितीमध्ये फारसे बदल अपेक्षित नसल्यानं पाऊस इतक्यात तरी उष्णतेचा मारा कमी करणार नाही हेच चित्र स्पष्ट होतंय.
मान्सून देशभरात समाधानकारक वेगानं पुढे जात असतानाच महाराष्ट्रात मात्र त्याचं काहीसं नाराजीनाट्य दिसून येत आहे. तिथं बिहारमध्ये मान्सून दाखल झाला असून, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशचाही बहुतांश भाग मोसमी वाऱ्यांनी व्यापला आहे. मात्र, मुंबईत हे वारे आणि पावसाचे ढग चकवा देऊन पुढे जात आहेत. ज्यामुळं 11 जूनची तारीख हुकली असताना 14 ते 15 जूनदरम्यान मान्सून मुंबईत दाखल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 18 जूननंतर राज्यात पावसाची व्याप्ती वाढूनन त्यानंतर मान्सूनचा जोर वाढेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तेव्हा आता 18 जूनला खरंच पाऊस जोर धरतो या याकडे हवामान यंत्रणांचंही लक्ष असेल.