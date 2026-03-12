पारा 40 वरून 34 वर, मुंबईत दिवस उजाडला तरी समोरचं काही दिसेना; महाराष्ट्राच्या हवामानात बिघाड

Maharashtra Weather News : राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मागील 48 तासांत तापमानाचा आकडा 40 अंशांपलिकडे पोहोचला होता. काही भागांमध्ये तर, तापमान 42 अंशांच्या घरात असल्याचं आढळलं. मात्र मुंबई आणि राज्यातील किनारपट्टी भाग यास अपवाद ठरत आहे. हा अपवाद असला तरीही दुपारच्या वेळी राज्यात उन्हाचा चटका अधिकच तीव्र होत असल्यामुळं दुपारी 11 ते 4 च्या वेळेत घराबाहेर पडताना उन्हापासून बचाव करण्यासाठीचे उपाय अवलंबण्याचा सल्ला यंत्रणा देत आहेत.
कडक उन्हानंतर राज्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा विदर्भात पावसाचा हवामान विभागाने अंदाज वर्तवला असून, 13 मार्च ते 15 मार्च दरम्यान कोकण वगळता राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान विदर्भही अपवाद नाही. बुधवारी राज्यात सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद नंदुरबार इथं करण्यात आली. जिथं पारा 42.4 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला होता. पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात विदर्भातील काही भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, कोकणात हवामान उष्ण आणि दमट हवामानाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
दरम्यानच्या काळात गेल्या 24 तासांमध्ये एकाएकी मुंबईत पारा 40 अंशांवरून 34 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला. मात्र, हवामान दमट असल्यामुळं हा उष्मा अधिक तीव्र असल्याचं जाणवत असून घामाच्या धारा अडचणी निर्माण करताना दिसत आहेत. मुंबई शहर, नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघरसारख्या भागांमध्ये गुरुवार 12 मार्च 2026 रोजी सकाळपासून मुंबईतील हवामानात अचानक बदल झाले. धुरक्याच्या चादरीमुळं शहराच्या दृश्यमानतेत परिणाम झाल्याचं दिसून आलं.
मुंबईसह कोकण किनारपट्टी भागांमधून उष्णतेची लाट ओसरल्याने कमाल तापमान थेट सहा अंशांनी घट झाली असली तरीही घामाच्या झळांपासून काही दिलासा मिळालेला नाही. पुढच्या 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, मुंबईचं कमाल तापमान 34 ते 36 अंशांदरम्यान असेल तर मार्च महिन्यात उष्णतेच्या लाटेचा तूर्तास इशारा नाही अशी माहिती दिल्यानं मुंबईसाठी हा किमान दिलासा असेल.