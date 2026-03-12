English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पारा 40 वरून 34 वर, मुंबईत दिवस उजाडला तरी समोरचं काही दिसेना; महाराष्ट्राच्या हवामानात बिघाड

Maharashtra Weather News : हवामान विभागानं राज्याच्या विविध भागांमध्ये सुरू असणाऱ्या हवामान बदलांना अनुसरून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. का झालेत हे बदल? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Mar 12, 2026, 08:24 AM IST
पारा 40 वरून 34 वर, मुंबईत दिवस उजाडला तरी समोरचं काही दिसेना; महाराष्ट्राच्या हवामानात बिघाड
Maharashtra weather news 12 march 2026 temprature sudden fall storm rain predictions amid heatwave in mumbai konkan vidarbha marathwada

Maharashtra Weather News : राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मागील 48 तासांत तापमानाचा आकडा 40 अंशांपलिकडे पोहोचला होता. काही भागांमध्ये तर, तापमान 42 अंशांच्या घरात असल्याचं आढळलं. मात्र मुंबई आणि राज्यातील किनारपट्टी भाग यास अपवाद ठरत आहे. हा अपवाद असला तरीही दुपारच्या वेळी राज्यात उन्हाचा चटका अधिकच तीव्र होत असल्यामुळं दुपारी 11 ते 4 च्या वेळेत घराबाहेर पडताना उन्हापासून बचाव करण्यासाठीचे उपाय अवलंबण्याचा सल्ला यंत्रणा देत आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

पावसाचा इशारा 

कडक उन्हानंतर राज्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा विदर्भात पावसाचा हवामान विभागाने अंदाज वर्तवला असून, 13 मार्च ते 15 मार्च दरम्यान कोकण वगळता राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान विदर्भही अपवाद नाही. बुधवारी राज्यात सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद नंदुरबार इथं करण्यात आली. जिथं पारा 42.4 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला होता. पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात विदर्भातील काही भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, कोकणात हवामान उष्ण आणि दमट हवामानाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

मुंबईत पारा घसरला...

दरम्यानच्या काळात गेल्या 24 तासांमध्ये एकाएकी मुंबईत पारा 40 अंशांवरून 34 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला. मात्र, हवामान दमट असल्यामुळं हा उष्मा अधिक तीव्र असल्याचं जाणवत असून घामाच्या धारा अडचणी निर्माण करताना दिसत आहेत. मुंबई शहर, नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघरसारख्या भागांमध्ये गुरुवार 12 मार्च 2026 रोजी सकाळपासून मुंबईतील हवामानात अचानक बदल झाले. धुरक्याच्या चादरीमुळं शहराच्या दृश्यमानतेत परिणाम झाल्याचं दिसून आलं. 

हेसुद्धा वाचा : IPL 2026 चं अर्धचं वेळापत्रक का जाहीर करण्यात आलंय? BCCI ची प्लॅनिंग नेमकी कोणामुळे फसली?

मुंबईसह कोकण किनारपट्टी भागांमधून उष्णतेची लाट ओसरल्याने कमाल तापमान थेट सहा अंशांनी घट झाली असली तरीही घामाच्या झळांपासून काही दिलासा मिळालेला नाही. पुढच्या 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, मुंबईचं कमाल तापमान 34 ते 36 अंशांदरम्यान असेल तर मार्च महिन्यात उष्णतेच्या लाटेचा तूर्तास इशारा नाही अशी माहिती दिल्यानं मुंबईसाठी हा किमान दिलासा असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather12 march 2026

इतर बातम्या

कुंभमेळ्यातील 'व्हायरल गर्ल' मोनालिसाचं केरळच्या...

मनोरंजन