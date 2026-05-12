/Weather News : घराबाहेर पाऊल ठेवण्याआधी वाचा हवामान वृत्त! उकाडा आणखी वाढणार, वादळी पाऊस अडचणीत भर पाडणार

Weather News : पश्चिम आणि मध्य भारतामध्ये वाढणाऱ्या उकाड्याचे परिणाम इतरत्र भागांमध्येसुद्धा दिसून येत आहेत. अगदी महाराष्ट्रसुद्धा यास अपवाद नाही. आता पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात नेमकं काय घडणार? पाहा सविस्तर हवामान वृत्त. (Maharashtra Weather News)
Weather News : फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात सध्या नेमका कोणता ऋतू सुरू आहे हे सांगणंच कठीण होऊन बसलं आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे सातत्यानं होणारे हवामान बदल. मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, दिल्लीचा काही भाग, इथं महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढला. मात्र, केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार आता पुन्हा एकदा बदलांचं सत्र सुरू झालं आहे. देशाच्या उत्तर- पश्चिमेकडील भागांमध्ये अर्थात हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर इथं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होण्याची चिन्हं आहेत. ज्यामुळं वादळी पाऊस आणि गारपिटीचा इशारा आहे. तर, अतीव पर्वतीय भागांमध्ये हिमवर्षावाचीसुद्धा शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये कसं असेल हवामान? (Maharashtra Weather News)
महाराष्ट्रात मागील 48 तासांमध्ये प्रामुख्यानं कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसानं हजेरी लावली. तुलनेनं कोकणात या अवेळी पावसानं प्रचंड नुकसान केलं. ज्यानंतर आता पाऊस विश्रांती घेणार असून, तप्तपर्वाला कोकणात पुन्हा सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्याच्या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रात तापमानवाढीची शक्यता आहे. तर, किनारपट्टी भाग, मुंबई मुख्य शहर, नवी मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांमध्येसुद्धा उष्मा वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाढता उकाडा लक्षात घेता यंत्रणांनी या भागांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर, विदर्भासह राज्याच्या उर्वरित भागांमध्ये आणि प्रामुख्यानं घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ राहील असा अंदाज आहे.
तिथं अवकाळी पावसामुळे काही दिवस विदर्भाच्या अकोल्यात तापमानात घट झाली होती, मात्र आता पुन्हा एकदा उन्हाचा तडाखा वाढू लागला आहे. राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद पुन्हा अकोल्यात झाली असून 11 मे रोजी अकोल्याचा पारा तब्बल 45.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, विदर्भात उष्णतेची लाट कायम असून अकोला शहर पुन्हा एकदा राज्यातील सर्वाधिक तापमानाचे शहर ठरले आहे. वाढत्या तापमानामुळे दुपारच्या वेळेत रस्त्यांवर शुकशुकाट पाहायला मिळत असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडणे टाळले आहे. दरम्यान, उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
वाढत्या तापमानामुळं सर्वांच्याच आरोग्यावर परिणाम होत असून, महाराष्ट्रामध्ये उष्माघातसदृश्य लक्षणं नागरिकांच्या आरोग्यावर आघात करत आहेत. या परिस्थितीमध्ये भरपूर पाणी पिणं, फळं खाणं, शक्यतो दुपारी 11 ते सायंकाळी 4 या वेळेत घराबाहेर पडणं टाळणं, किंवा सावलीच्या ठिकाणी थांबणं अशा स्वरुपातील काळजी घेण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलंय.
मध्य भारतातसुद्धा उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता वाढणार..
महाराष्ट्रावर मध्य भारतात तीव्र होणाऱ्या उष्णतेचा परिणाम होणार असून, हे सत्र पुढील दोन ते तीन दिवस कायम राहिल. प्रामुख्यानं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरातमध्ये पारा 42-45 अंशांवर पोहोचू शकतो असा इशारा हवामान विभागानं जारी करत त्याचा परिणाम विदर्भापर्यंत जाणवू शकतो. तिथं दक्षिण भारतात केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडूमध्ये वादळी आणि पावसाची शक्य़ता आहे. तर, पूर्वोत्तर भारतातही पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा सुरूच राहील. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर या भागांमध्येसुद्धा पर्यटकांना या बदलत्या हवामानाचे तालरंग सहन करावे लागतील असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.