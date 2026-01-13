जानेवारी महिन्यात पावसाचा इशारा; उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ यापुढे नमेना...इथं थंडीच वरचढ! मुंबईत मात्र...

Maharashtra Weather News : कोकणासह मध्य महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या बहुतांश भागांमध्ये किमान तापमानाच वाढ झाल्याचं चित्र असून, त्यामुळं गारठा काही अंशांनी कमी होत असताना दिसत आहे. मात्र राज्यात सध्या विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका कायम असून ही स्थिती पुढील 24 ते 48 तास कायम राहील असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. हिवाळ्यातच राज्याला पावसाचाही इशारा असून किनारपट्टी भागांमध्ये तयार होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं जानेवारीतला पावसाळा यंदा अनुभवावा लागू शकतो असा प्राथमिक अंदाज आहे.
सध्या राज्यात थंडीचा कडाका काहीसा कमी होताना दिसत आहे ही वस्तूस्थिती. परिणामी कमाल आणि किमान तापमानात यामुळं 2 ते 3 अंशांची वाढ अपेक्षित आहे. राज्यात उत्तर महाराष्ट्र मात्र या स्थितीस अपवाद ठरत असून, इथं थंडीचा कडाका अधिक तीव्र असल्याचं जाणवत आहे. प्रामुख्यानं धुळे, निफाड, नाशिक इथं किमान तापमानात काही अंशांची वाढ झाली असली तरीही गारठा मात्र कायम असल्यानं ही वाढ फारशी परिणामकारक ठरत नाहीय. दरम्यान मुंबई शहर, कोकण किनारपट्टी, ठाणे, पालघर इथं काहीसं दमट हवामान असू शकतं असाही अंदाज आहे. कमी दाबाचा पट्टा आणि चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती सध्या तामिळनाडूच्या तटावर होत असून, त्याचा परिणाम मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यावर दिसून येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मुंबईच्या हवामानात दमट हवा नागरिकांना बेजार करताना दिसेल. ताशी 9 किमी इतक्या वेगानं पूर्वेकडून शहरात वारे वाहणार असून, यादरम्यान आर्द्रता 52 टक्के इतकी असू शकते, ज्यामुळं अडचणींमध्ये भर पडेल. राज्यात रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्गाच्या किनारपट्टी भागांमध्ये कमाल तापमान 30 ते 33 अंशांदरम्यान असेल तर, सरासरी किमान तापमानाचा आकडा 14 ते 15 अंशांदरम्यान राहील,
उत्तर भारतात हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाखमध्ये येत्या दिवसांत पावसाची हजेरी असेल असा इशारा देण्यात आला आहे. काश्मीरच्या श्रीनगर इथं 18 जानेवारीला पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, यादरम्यान ताशी 15 ते 20 किमी वेगानं वारे वाहण्याचाही अंदाज आहे. तर, हिमाचल प्रदेशात पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी आणि पावसाचा इशारा आहे. लडाखमध्ये पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळं पारा आणखी खाली जाणार असून, तो उणे 11 अंशांवर स्थिरावू शकतो असा अंदाज वर्तवत यंत्रणांनी नागरिक आणि प्रशासनाला सतर्क केलं आहे.